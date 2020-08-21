https://ria.ru/20200821/dokhody-1576113107.html

Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза

Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2019 году выросли в два раза на фоне выплаты вознаграждения за... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:14

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россия

олег белозеров

ржд

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>) <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олега Белозерова</a> в 2019 году выросли в два раза на фоне выплаты вознаграждения за несколько лет и составили 449,7 миллиона рублей, следует из материалов на сайте компании."Общий доход О. Белозерова в 2019 году составил 449 668 811,43 рубля", - говорится на сайте компании. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках, пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Доходы Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей. Таким образом, доходы в 2019 году выросли в 2 раза.Руководитель РЖД не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> площадью 193 квадратных метра.Общий доход супруги Белозерова в 2019 году составил 23,938 миллиона рублей. "Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг", - уточнили в пресс-службе. Доход супруги Белозерова в 2018 году составлял 18,236 миллиона рублей.В собственности супруги гендиректора РЖД находятся квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадратного метра. Она владеет тремя автомобилями: "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">ГАЗ</a> М-21" 1963 года выпуска, "ГАЗ 21И" 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска."В 2019 году были подведены итоги производственно-финансовой деятельности компании за трехлетний период. Все запланированные на 2016-2018 годах показатели эффективности были выполнены. В соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров, членам правления компании по решению совета директоров было выплачено долгосрочное (трехлетнее) вознаграждение. Таким образом, доход генерального директора в 2019 году обусловлен итогами работы ОАО "РЖД" за последние три года", - пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД.Там добавили, что за этот период РЖД вышли на первое место в мире по энергоэффективности грузовых перевозок, оставаясь одной из самых грузонапряженных транспортных систем."Обеспечена устойчивая положительная динамика во всех сегментах деятельности. Грузооборот на сети российских железных дорог за три года составил почти 10 триллионов тонно-километров, было перевезено 3,469 миллиарда пассажиров. За это время компания заработала 5,343 триллиона рублей, а чистая прибыль составила 89,4 миллиарда рублей", - рассказали в РЖД.Производительность труда в среднем ежегодно росла на 5%, при этом заработная плата работников, занятых на перевозках увеличилась на 25,8%.

https://ria.ru/20200820/1576019409.html

https://ria.ru/20200820/1576013263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег белозеров, ржд, москва, экономика