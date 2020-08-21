Байден: США не потерпят "российских наград за головы американских солдат"
06:27 21.08.2020 (обновлено: 07:10 21.08.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат".
"В качестве президента я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат", - заявил Байден в программной речи на съезде демократов.
"Я также не потерплю иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие — голосование", - добавил он.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.