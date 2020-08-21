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https://ria.ru/20200821/bayden-1576073158.html
Байден: США не потерпят "российских наград за головы американских солдат"
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T06:27
2020-08-21T07:10
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат"."Я также не потерплю иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие — голосование", - добавил он.Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
https://ria.ru/20200821/bayden-1576073129.html
https://ria.ru/20200821/bayden-1576073072.html
Вот же клоуны-то. Мериканские капиталисты помимо своих людей ещё половину мира грабют и людей мочат почем зря, так ещё о какой-то демократии балакают. Погоди, русские к тебе придут во сне сам в окно сиганешь.
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сша
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден: США не потерпят "российских наград за головы американских солдат"

06:27 21.08.2020 (обновлено: 07:10 21.08.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат".
"В качестве президента я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат", - заявил Байден в программной речи на съезде демократов.
"Я также не потерплю иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие — голосование", - добавил он.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
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Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот же клоуны-то. Мериканские капиталисты помимо своих людей ещё половину мира грабют и людей мочат почем зря, так ещё о какой-то демократии балакают. Погоди, русские к тебе придут во сне сам в окно сиганешь.
21 августа, 06:39
ЛКЛысый Кучерявый
4020001
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