https://ria.ru/20200821/armiya-1576100594.html

Владимир Артяков: на "Армии" покажем "змеиную" линейку пистолетов

Шестой международный военно-технический форум "Армия-2020", на котором демонстрируются передовые достижения российской оборонки, стартует в воскресенье, 23... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:30

2020-08-21T16:30

2020-08-21T16:31

владимир артяков

форум "армия — 2020"

интервью - авторы

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<em>Шестой международный военно-технический <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020/" target="_blank">форум "Армия-2020"</a>, на котором демонстрируются передовые достижения российской оборонки, стартует в воскресенье, 23 августа, в подмосковном парке "Патриот". Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, мероприятие традиционно привлекает внимание зарубежных специалистов – в этом году выставку должны посетить представители 92 стран.</em><em>Один из главных участников "Армии" — госкорпорация "Ростех", в состав которой входят многие ведущие оборонные холдинги России. Заместитель гендиректора компании Владимир Артяков рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о представляемых на форуме оружейных новинках, например перспективном стрелковом оружии и системах противодействия дронам, а также медицинской технике для борьбы с COVID-19.</em><strong>— Владимир Владимирович, что Ростех предлагает вниманию гостей "Армии" в этом году?</strong>— Мероприятие проходит в шестой раз, ежегодно мы являемся его постоянными участниками и партнерами. Участие в форуме традиционно принимают все ключевые компании корпорации – производители авиационной техники, электроники, бронетехники, различных агрегатов, стрелковых вооружений, военной экипировки, фармацевтической и другой продукции, в том числе ОАК, "Вертолеты России", концерн "Калашников", УВЗ и другие.В этом году Ростех привез на форум более 1100 образцов вооружений, военной, гражданской и специальной техники – это рекордная цифра за годы работы форума. В том числе мы демонстрируем порядка 70 новинок, которые наверняка вызовут большой интерес у наших партнеров и гостей. Общая площадь экспозиции – в демоцентре "Ростех", а также в других павильонах парка "Патриот" и на статических стоянках под открытым небом — более 16 тысяч квадратных метров. Это тоже рекорд. Мы демонстрируем практически весь спектр продукции нашего производства: танки и бронемашины, боевые самолеты и вертолеты, беспилотники, высокоточное оружие, комплексы ПВО, артиллерийские комплексы и боеприпасы, новые виды стрелкового оружия, аппаратуру связи и навигации, средства РЭБ, экипировку и многое другое. <strong>— Какие из новинок вы могли бы выделить?</strong>— Сложно выделить что-то отдельно, мы всегда стремимся привезти на "Армию" все самое новое, интересное, прогрессивное.Можно отметить несколько новинок холдинга "Вертолеты России". Это и модернизированный боевой вертолет Ми-35П с усовершенствованной авионикой, и вертолет Ми-171Ш (экспортная версия военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ). Холдинг также демонстрирует интересное ноу-хау − лопасть с саблевидной законцовкой, которая позволит увеличить максимальную скорость боевых вертолетов. В настоящее время лопасти данного типа проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н – знаменитом "Ночном охотнике". Кроме того, впервые на форуме "Армия" на статической площадке представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. Сам Су-57 будет продемонстрирован в рамках летной программы форума. Безусловно, большой интерес вызовет новый высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 километров. Это высокоточное оружие нового поколения, разработка "Конструкторского бюро приборостроения" (холдинг "Высокоточные комплексы"). Ракета "Гермеса" имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил и забыл". В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до шести) разнесенным целям с очень высокой точностью – до 0,5 метров. <strong>— В прошлом году вы показали на армии новый пистолет "Удав", сегодня он уже производится серийно. Чем в области стрелковых вооружений удивите в этом году?</strong>— Одна из основных новинок здесь – автомат Калашникова калибра НАТО 5,56х45, который, уверен, имеет все шансы войти в число бестселлеров мирового оружейного рынка. Кроме того, "Калашников" демонстрирует прототип нового ручного пулемета РПЛ-20. ЦНИИТОЧМАШ привез на форум новые самозарядные пистолеты РГ120 и РГ120-1, созданные в рамках инициативной опытно-конструкторской работы "Аспид". Также мы привезли компактный самозарядный пистолет РГ120-2, получивший неофициальное название "Полоз". Все наше оружие "змеиной" линейки – "Удав", "Аспид", "Полоз" — отличается высоким уровнем инноваций и высокой надежностью – это, фактически, "калашниковы" среди пистолетов. РГ120-1 не имеет наружных механических предохранителей, все предохранители внутренние, автоматические – в этом его главное отличие. "Полоз" отличается от полноразмерного армейского пистолета своей компактностью – длина ствола у него всего 99,5 миллиметров против традиционной в 120 миллиметров. Соответственно, значительно уменьшаются и длина самого пистолета, и его вес – всего 690 грамм. Это позволяет использовать его как оружие для скрытого ношения. Несмотря на более уменьшенные габариты и вес, вместимость магазина осталась прежней – 18 патронов. Идеально для спецслужб, оперативных сотрудников. <strong>— Армия будущего – это роботы, искусственный интеллект и цифровые технологии. Какие технологии "из будущего" покажете на форуме?</strong>— То, что недавно казалось фантастикой, сегодня воплощается в реальность. На форуме мы демонстрируем множество различных гаджетов, высокотехнологичных IТ-решений для армии. Например, "Высокоточные комплексы" представляют концепт "прозрачной брони" — комплекса супервизионного обзора местности и прицеливания "Параллакс". Эта система фактически превращает боевую машину в робота, которым можно управлять дистанционно с помощью очков виртуальной реальности. Через очки оператор видит максимально реалистичную картину поля боя, поворотом головы может управлять башней, а с помощью малогабаритного джойстика огнем. При этом сам оператор остается неуязвим. Или "Планшет-А" – еще одна разработка "Высокоточных комплексов". С виду это планшетный компьютер с сенсорным экраном, очень удобный и эргономичный, который легко интегрируется в экипировку военнослужащего. По функционалу это носимый комплекс управления, который обеспечивает быструю подготовку к бою и оперативное управление артиллерийскими и минометными подразделениями.Кроме того, "Росэлектроника" представляет автоматизированную интеллектуальную систему управления смешанными группировками подразделений ракетных войск, артиллерии и робототехнических комплексов. Это система с элементами искусственного интеллекта, которая повышает боевую эффективность подразделений более чем в три раза. Она помогает командиру подразделения более оперативно принимать решения и управлять техникой при проведении маневра, совершении марша, поражении целей.<strong>— Если заговорили о робототехнике, то давайте поговорим и о средствах противодействия ей, в частности, о системах антиБЛА. Приготовили что-то новое для "Армии"?</strong>— С учетом постоянно растущих угроз в данном сегменте мы постоянно совершенствуем соответствующие наши разработки. Приоритет отдается высокомобильным системам, которые могут быть оперативно развернуты в любой точке. На "Армии-2020" мы впервые покажем новую линейку средств противодействия беспилотникам от концерна "Автоматика", КРЭТ и холдинга "Росэлектроника". Комплекс "Рубеж-Автоматика" может размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений. "Бастион-Автоматика" – более компактная переносная модель. Комплексы работают как в ручном, так и в автономическом режиме."Рубеж-Автоматика" при этом имеет максимальный радиус действия по обнаружению и противодействию, "Бастион" — комплекс среднего радиуса действия. На выставке представлена также новая система "Купол-ПРО", которая воздействует на дроны в определенном периметре, то есть накрывает территорию своеобразным куполом. Она обладает меньшим радиусом действия, зато максимально мобильна.В свою очередь, "Росэлектроника" впервые представляет мобильный комплекс для противодействия гражданским дронам на шасси высокой проходимости "Атака-Трофи". Комплекс развертывается за пять минут и может без участия оператора идентифицировать дрон по принципу "свой-чужой", а также автоматически пресекать несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Еще одну новинку представляет КРЭТ. Это мобильный комплекс для охраны воздушного периметра от БЛА "Сапфир". Эта техника нейтрализует беспилотники, воздействуя на каналы их управления.<strong>— Одной из главных тем форума в этом году является диверсификация. Каковы успехи "Ростеха" в этом направлении?</strong>— Вы знаете о задаче, которую поставил президент оборонно-промышленному комплексу: к 2030 году достичь паритета между военной и гражданской продукцией. Это должно обеспечить устойчивость работы ОПК в условиях сокращения гособоронзаказа, а также решить задачи государства по ресурсному и технологическому обеспечению нацпроектов "Цифровая экономика", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Наука", "Экология" и других.Ростех идет в этом направлении опережающими темпами: по итогам 2019 года доля гражданской продукции в нашей выручке превысила 31% или 550 миллиардов рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2016 годом (374 миллиарда рублей) рост – более 30%. Отличительной чертой форума в этом году большое количество образцов гражданской продукции, созданной предприятиями ОПК. В частности, холдинги корпорации покажут широкую линейку продукции для противодействия коронавирусной инфекции: аппараты ИВЛ, автоматизированные потоковые тепловизоры, системы контроля доступа с функцией замера температуры, оборудование для выявления коронавируса в воздухе, приборы для обеззараживания помещений и так далее, всего 15 видов изделий. Как вы знаете, именно российская оборонка подставила стране плечо в трудный период пандемии – мы в разы нарастили производство различного медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и выступили основными поставщиками продукции, остро необходимой здравоохранению и другим заказчикам для борьбы с коронавирусом.Кстати, на форуме ряд образцов такой продукции будет использоваться для обеспечения безопасности гостей и участников мероприятия.<strong>— О каких именно разработках идет речь?</strong>— На четырех входах на форум установлены тепловизионные системы измерения температуры производства холдинга "Швабе". Оборудование с помощью алгоритмов инфракрасного измерения температуры и обнаружения лиц выявляет в сканируемом потоке людей с повышенной температурой и подает сигнал тревоги. На стендах организаций Ростеха функционируют ультрафиолетовые излучатели и рециркуляторы для очистки воздуха. Одна из новинок, которую можно увидеть в действии — прибор для очистки и обеззараживания воздуха производства КРЭТ – он не имеет аналогов в мире и обеспечивает полную инактивацию бактерий и вирусов, включая туберкулезную палочку и вирус COVID-19. Еще одна новинка – "Детектор-БИО", который разработан и протестирован Красногорским заводом холдинга "Швабе" совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Устройство выявляет в помещении бактерии, токсины и различные вирусы, в том числе COVID-19. На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут.Некоторые образцы этой продукции уже успешно используются в широкой практике. Например, тепловизоры, рециркуляторы и бактерицидные излучатели устанавливаются на предприятиях, на вокзалах и в аэропортах, в медицинских и торговых центрах, в других общественных местах для защиты от распространения коронавируса. <strong>— Востребована ли сегодня ваша медицинская продукция за рубежом?</strong>— Вся продукция, которую мы представляем сегодня, предлагается на экспорт. В этом году КРЭТ поставил за рубеж более тысячи аппаратов ИВЛ "Авента-М". Основными заказчиками являются Сербия, Италия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Киргизия. Приборы для очистки и обеззараживания воздуха ТИОКРАФТ уже поставляются в Бельгию, Великобританию, Германию, Сербию и Хорватию, а также в Гонконг и Южную Корею. Пока речь идет о небольших тестовых партиях.Медицинская техника "Швабе" сейчас также востребована. Только за апрель, май и июнь этого года холдинг экспортировал свое оборудование в девять стран мира – это СНГ, Европа и Юго-Восточная Азия.<strong>— "Армия" — это не только выставка достижений, но и встречи, переговоры. У вас насыщенная деловая программа в этом году?</strong>— "Армия" стала одной из крупнейших площадок мира, где обсуждаются вопросы военно-технического сотрудничества. Интерес к российским вооружениям всегда был высок, а в последнее время он растет еще больше, несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию. Напомню, что уже третий год у России рекордный портфель заказов по линии "Рособоронэкспорта" – более 50 миллиардов долларов. Почти треть выручки Ростеха ежегодно обеспечивает экспорт высокотехнологичных продуктов. Сюда входит, в том числе, гражданская продукция – вертолеты, силовые установки, электроника, медоборудование и так далее.В этом году форум посетят делегации примерно из 60 стран мира. То есть интерес к мероприятию не снижается, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Будем встречаться со всеми делегациями, обсуждать текущее и перспективное сотрудничество. Для тех партнеров, которые не смогли приехать на "Армию", подготовлен план дистанционного проведения презентаций, в том числе в формате видеоконференций и онлайн-мероприятий. Словом, повестка очень насыщенная.

https://ria.ru/20200806/1575444368.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576075820.html

https://ria.ru/20200821/pistolet-1575929340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576035152.html

https://ria.ru/20200820/1576016409.html

https://ria.ru/20200820/1576014691.html

https://ria.ru/20200227/1565258169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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