https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

На смывах с рук, волос и одежды Алексея Навального действительно выявили 2-этилгексил дифенил фосфат, сообщается на сайте регионального управления МВД. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:00

2020-08-21T16:00

2020-08-21T17:22

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> На смывах с рук, волос и одежды <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> действительно выявили 2-этилгексил дифенил фосфат, сообщается на сайте регионального управления <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.По данным МВД, концентрацию этого промышленного химиката установить невозможно.Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат". Медики подчеркнули, что это не яд и отравиться им нельзя. Основной рабочий диагноз, как сообщили врачи, — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Оксибутиратов и барбитуратов не выявили. Также известно, что у Навального не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе COVID-19.Утром консилиум признал пациента нетранспортабельным, хотя родственники хотели перевезти его на лечение в берлинскую клинику "Шарите", а борт для этого уже прибыл в Омск. Однако, по последним данным, руководитель ФБК остается в БСМП № 1 до "стойкой стабилизации состояния".Госпитализация Алексея НавальногоВчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали.Юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576097497.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576091981.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576098378.html

Ольга Занкова всей страной анализы обсуждаем...отец нации.. 197

Alex Mff Ждут, видимо, стабилизации состояния, т.к. врачи несут ответственность за состояние больного в соответствии с законом. Но можно подписать отказ от госпитализации, что снимет ответственность врачей. Чего ждут родственники Навального, не подписывая отказ от госпитализации? Пусть подпишут и везут, куда угодно. 164

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, томск, омск, происшествия