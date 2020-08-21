https://ria.ru/20200821/analizy-1576078846.html

Врач рассказал о результатах анализов Навального

Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:36

2020-08-21T10:36

2020-08-21T12:04

госпитализация алексея навального в омске

россия

алексей навальный

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576084127_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_78de495e7c81f07980ab86a0b7714c3f.jpg

<strong>ОМСК, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ядов или их следов в крови и моче <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.По его словам, полный диагноз пациента практически известен, но разглашать его нельзя. Омские и московские специалисты продолжают проводить исследования. На то, чтобы прояснить ситуацию, по предварительным данным, уйдет еще двое суток. О предположительном диагнозе известно жене Навального и его брату, заявил ранее главный врач больницы.При этом Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщал, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.Ранее немецкая газета Bild писала, что Навального планируют самолетом доставить в берлинскую клинику "Шарите" и борт уже приземлился в Омске. Однако утром консилиум российских врачей признал пациента нетранспортабельным — даже под ответственность родственников. Госпитализация Алексея НавальногоВчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние Навального оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. По результатам исследований медики не обнаружили у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576048999.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074250.html

https://ria.ru/20200820/1576056704.html

https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html

Василий Прекрасноволосый Сутки прошли и диагноз поставить не могут. Отпустите его в германию и до конца дня узнаем что с ним было. Надо понимать что Омск это Омск, вкупе со спецслужбами и секретностями, в итоге ничего не скажут. Но охраняет и полиция , и росгвардия, и фсб. Разве так поступают с агентом госдепа? Берегут свой товар который так долго делали. 182

Ольга Занкова именно в Германии расскажут и покажут и обвинят)) А умрет он от другого)) 150

86

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды 2020-08-21T10:36 true PT1M05S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, общество