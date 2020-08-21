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https://ria.ru/20200821/analizy-1576078846.html
Врач рассказал о результатах анализов Навального
Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:36
2020-08-21T12:04
госпитализация алексея навального в омске
россия
алексей навальный
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ядов или их следов в крови и моче <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.По его словам, полный диагноз пациента практически известен, но разглашать его нельзя. Омские и московские специалисты продолжают проводить исследования. На то, чтобы прояснить ситуацию, по предварительным данным, уйдет еще двое суток. О предположительном диагнозе известно жене Навального и его брату, заявил ранее главный врач больницы.При этом Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщал, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.Ранее немецкая газета Bild писала, что Навального планируют самолетом доставить в берлинскую клинику "Шарите" и борт уже приземлился в Омске. Однако утром консилиум российских врачей признал пациента нетранспортабельным — даже под ответственность родственников. Госпитализация Алексея НавальногоВчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние Навального оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. По результатам исследований медики не обнаружили у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576048999.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074250.html
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html
Сутки прошли и диагноз поставить не могут. Отпустите его в германию и до конца дня узнаем что с ним было. Надо понимать что Омск это Омск, вкупе со спецслужбами и секретностями, в итоге ничего не скажут. Но охраняет и полиция , и росгвардия, и фсб. Разве так поступают с агентом госдепа? Берегут свой товар который так долго делали.
182
именно в Германии расскажут и покажут и обвинят)) А умрет он от другого))
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россия
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Новости
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60
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
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госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, общество

Врач рассказал о результатах анализов Навального

10:36 21.08.2020 (обновлено: 12:04 21.08.2020)
47072
ОМСК, 21 авг — РИА Новости. Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
По его словам, полный диагноз пациента практически известен, но разглашать его нельзя.

"Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче. <...> Поэтому в настоящее время диагноз "отравление", наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — уточнил медик.

Омские и московские специалисты продолжают проводить исследования. На то, чтобы прояснить ситуацию, по предварительным данным, уйдет еще двое суток. О предположительном диагнозе известно жене Навального и его брату, заявил ранее главный врач больницы.
При этом Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщал, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.
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Ранее немецкая газета Bild писала, что Навального планируют самолетом доставить в берлинскую клинику "Шарите" и борт уже приземлился в Омске. Однако утром консилиум российских врачей признал пациента нетранспортабельным — даже под ответственность родственников.

Госпитализация Алексея Навального

Вчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние Навального оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
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По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
На борту, по данным авиакомпании S7, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
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Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. По результатам исследований медики не обнаружили у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Полиция проводит проверку.
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182105811764
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Сутки прошли и диагноз поставить не могут. Отпустите его в германию и до конца дня узнаем что с ним было. Надо понимать что Омск это Омск, вкупе со спецслужбами и секретностями, в итоге ничего не скажут. Но охраняет и полиция , и росгвардия, и фсб. Разве так поступают с агентом госдепа? Берегут свой товар который так долго делали.
21 августа, 10:40
ВПВасилий Прекрасноволосый
246402146
именно в Германии расскажут и покажут и обвинят)) А умрет он от другого))
21 августа, 10:48
О Ольга Занкова
14040006
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