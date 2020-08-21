https://ria.ru/20200821/alkogol-1576102778.html

Минздрав и Роспотребнадзор разрабатывают антиалкогольную концепцию

Минздрав России, Роспотребнадзор и Минпросвещения с региональными властями должны в следующем году утвердить концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:35

2020-08-21T16:35

2020-08-21T16:35

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Минздрав России, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> и Минпросвещения с региональными властями должны в следующем году утвердить концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года, говорится в проекте плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства."Ответственные исполнители и соисполнители: Минздрав России, Роспотребнадзор, Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Ожидаемый результат: 2021 год - утверждение Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", - говорится в проекте.

https://ria.ru/20200729/1575081735.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество