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https://ria.ru/20200821/alkogol-1576102778.html
Минздрав и Роспотребнадзор разрабатывают антиалкогольную концепцию
Минздрав России, Роспотребнадзор и Минпросвещения с региональными властями должны в следующем году утвердить концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:35
2020-08-21T16:35
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Минздрав России, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> и Минпросвещения с региональными властями должны в следующем году утвердить концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года, говорится в проекте плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства."Ответственные исполнители и соисполнители: Минздрав России, Роспотребнадзор, Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Ожидаемый результат: 2021 год - утверждение Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", - говорится в проекте.
https://ria.ru/20200729/1575081735.html
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав и Роспотребнадзор разрабатывают антиалкогольную концепцию

16:35 21.08.2020
392
© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком
© Fotolia / shaiith
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минздрав России, Роспотребнадзор и Минпросвещения с региональными властями должны в следующем году утвердить концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года, говорится в проекте плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.
"Ответственные исполнители и соисполнители: Минздрав России, Роспотребнадзор, Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Ожидаемый результат: 2021 год - утверждение Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", - говорится в проекте.
Алкозамок
29 июля, 09:00
В России хотят внедрить алкозамки в автомобилях
1720009
Обсудить 2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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