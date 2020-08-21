https://ria.ru/20200821/5g-1576108923.html

В России появилось первое отечественное 5G-оборудование

Российские производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первое отечественное оборудование 5G, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:05

2020-08-21T19:05

2020-08-21T19:05

5g

олег иванов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Российские производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первое отечественное оборудование 5G, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Иванов</a>.По словам замминистра, операторы выразили заинтересованность и готовность изучить этот вопрос. При этом Иванов отметил, что в случае строительства сетей 5G на отечественном оборудовании, срок их запуска может увеличиться на год-полтора. Согласно программе "Цифровая экономика" устойчивое покрытие сетью такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.Запуск сетей пятого поколения в России также задерживает сложность с выделением частот. Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 Ггц, однако он занят другими службами, в том числе военными. "К сожалению, в 3,4-3,8 Ггц задачи конверсии наиболее сложные, их одним махом не решить. И сейчас делать упор только на этот диапазон очень затруднительно. Мы слышим коллег из силового блока, что зачастую это невозможно. Надеемся на двусторонний диалог, продолжаем работать. Как появится возможность, мы ею воспользуемся", - сказал замминистра, комментируя вопрос выделения частот.Он отметил, что стоимость конверсии радиочастотного спектра в "золотом" диапазоне будет очень высокой. "Там и стоимость запредельная, если выводить. Цифры уже назывались в прессе - более 360 миллиардов рублей только на первый этап. Но это очень оценочно и только на первый этап. И даже выделение этих средств не обеспечит свободные возможности по использованию этого диапазона", - сказал замминистра.Иванов добавил, что средства связи, которые работают сейчас в диапазоне 3,4-3,8 Ггц у военных и других служб, "действительно очень трудно поддаются конверсии, и в некоторых случаях она невозможна".

https://ria.ru/20200820/1576040324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, олег иванов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии