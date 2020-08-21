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https://ria.ru/20200821/5g-1576108923.html
В России появилось первое отечественное 5G-оборудование
Российские производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первое отечественное оборудование 5G, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:05
2020-08-21T19:05
5g
олег иванов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Российские производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первое отечественное оборудование 5G, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Иванов</a>.По словам замминистра, операторы выразили заинтересованность и готовность изучить этот вопрос. При этом Иванов отметил, что в случае строительства сетей 5G на отечественном оборудовании, срок их запуска может увеличиться на год-полтора. Согласно программе "Цифровая экономика" устойчивое покрытие сетью такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.Запуск сетей пятого поколения в России также задерживает сложность с выделением частот. Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 Ггц, однако он занят другими службами, в том числе военными. "К сожалению, в 3,4-3,8 Ггц задачи конверсии наиболее сложные, их одним махом не решить. И сейчас делать упор только на этот диапазон очень затруднительно. Мы слышим коллег из силового блока, что зачастую это невозможно. Надеемся на двусторонний диалог, продолжаем работать. Как появится возможность, мы ею воспользуемся", - сказал замминистра, комментируя вопрос выделения частот.Он отметил, что стоимость конверсии радиочастотного спектра в "золотом" диапазоне будет очень высокой. "Там и стоимость запредельная, если выводить. Цифры уже назывались в прессе - более 360 миллиардов рублей только на первый этап. Но это очень оценочно и только на первый этап. И даже выделение этих средств не обеспечит свободные возможности по использованию этого диапазона", - сказал замминистра.Иванов добавил, что средства связи, которые работают сейчас в диапазоне 3,4-3,8 Ггц у военных и других служб, "действительно очень трудно поддаются конверсии, и в некоторых случаях она невозможна".
https://ria.ru/20200820/1576040324.html
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5g, олег иванов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии

В России появилось первое отечественное 5G-оборудование

19:05 21.08.2020
5668
© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первое отечественное оборудование 5G, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.
"Буквально на днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО "Цифровая экономика" по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок", - сказал Иванов в интервью проекту "Цифровая журналистика", отвечая на вопрос, когда может появиться первое российское оборудование для 5G.
По словам замминистра, операторы выразили заинтересованность и готовность изучить этот вопрос. При этом Иванов отметил, что в случае строительства сетей 5G на отечественном оборудовании, срок их запуска может увеличиться на год-полтора. Согласно программе "Цифровая экономика" устойчивое покрытие сетью такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.
Запуск сетей пятого поколения в России также задерживает сложность с выделением частот. Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 Ггц, однако он занят другими службами, в том числе военными. "К сожалению, в 3,4-3,8 Ггц задачи конверсии наиболее сложные, их одним махом не решить. И сейчас делать упор только на этот диапазон очень затруднительно. Мы слышим коллег из силового блока, что зачастую это невозможно. Надеемся на двусторонний диалог, продолжаем работать. Как появится возможность, мы ею воспользуемся", - сказал замминистра, комментируя вопрос выделения частот.
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Он отметил, что стоимость конверсии радиочастотного спектра в "золотом" диапазоне будет очень высокой. "Там и стоимость запредельная, если выводить. Цифры уже назывались в прессе - более 360 миллиардов рублей только на первый этап. Но это очень оценочно и только на первый этап. И даже выделение этих средств не обеспечит свободные возможности по использованию этого диапазона", - сказал замминистра.
Иванов добавил, что средства связи, которые работают сейчас в диапазоне 3,4-3,8 Ггц у военных и других служб, "действительно очень трудно поддаются конверсии, и в некоторых случаях она невозможна".
81751412
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5GОлег ИвановМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Технологии
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