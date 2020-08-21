https://ria.ru/20200821/1576086723.html
В сеть утекли данные более 200 миллионов пользователей Twitter и Weibo
Компания DeviceLock обнаружила в сети базу с данными более 200 миллионов пользователей сервисов микроблогов Twitter и Weibo, сообщил РИА Новости основатель... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:19
2020-08-21T12:19
2020-08-21T12:19
weibo
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в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Компания DeviceLock обнаружила в сети базу с данными более 200 миллионов пользователей сервисов микроблогов <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Weibo/" target="_blank" data-auto="true">Weibo</a>, сообщил РИА Новости основатель компании и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян."Вчера система DLBI обнаружила в открытом доступе сервер Elasticsearch, в индексах которого содержались данные более 200 миллионов пользователей микроблогинговых платформ Twitter и Weibo, из них 44 миллиона пользователей Twitter и более 164 миллионов пользователей Weibo. Хранение собранных данных обеспечивает кластер из 21 сервера. В настоящее время сбор и обновление данных на сервере продолжается", - рассказал он.По словам Оганесяна, база выложена в открытый доступ и доступна для скачивания, число российских пользователей в ней неизвестно."Утечка произошла из-за неправильной конфигурации Elasticsearch-серверов, принадлежащих китайской компании CYYUN, поставщику "больших данных". Эта база неопасна для пользователей, так как содержащиеся в ней данные представляют собой "парсинг" открытых профилей пользователей социальных сетей и содержат только ту информацию, которую они сами выложили в открытый доступ", - добавил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575545986.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
weibo, twitter, в мире
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Компания DeviceLock обнаружила в сети базу с данными более 200 миллионов пользователей сервисов микроблогов Twitter
и Weibo
, сообщил РИА Новости основатель компании и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
"Вчера система DLBI обнаружила в открытом доступе сервер Elasticsearch, в индексах которого содержались данные более 200 миллионов пользователей микроблогинговых платформ Twitter и Weibo, из них 44 миллиона пользователей Twitter и более 164 миллионов пользователей Weibo. Хранение собранных данных обеспечивает кластер из 21 сервера. В настоящее время сбор и обновление данных на сервере продолжается", - рассказал он.
По словам Оганесяна, база выложена в открытый доступ и доступна для скачивания, число российских пользователей в ней неизвестно.
"Утечка произошла из-за неправильной конфигурации Elasticsearch-серверов, принадлежащих китайской компании CYYUN, поставщику "больших данных". Эта база неопасна для пользователей, так как содержащиеся в ней данные представляют собой "парсинг" открытых профилей пользователей социальных сетей и содержат только ту информацию, которую они сами выложили в открытый доступ", - добавил эксперт.