https://ria.ru/20200821/1576086723.html

В сеть утекли данные более 200 миллионов пользователей Twitter и Weibo

Компания DeviceLock обнаружила в сети базу с данными более 200 миллионов пользователей сервисов микроблогов Twitter и Weibo, сообщил РИА Новости основатель... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:19

2020-08-21T12:19

2020-08-21T12:19

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Компания DeviceLock обнаружила в сети базу с данными более 200 миллионов пользователей сервисов микроблогов <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Weibo/" target="_blank" data-auto="true">Weibo</a>, сообщил РИА Новости основатель компании и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян."Вчера система DLBI обнаружила в открытом доступе сервер Elasticsearch, в индексах которого содержались данные более 200 миллионов пользователей микроблогинговых платформ Twitter и Weibo, из них 44 миллиона пользователей Twitter и более 164 миллионов пользователей Weibo. Хранение собранных данных обеспечивает кластер из 21 сервера. В настоящее время сбор и обновление данных на сервере продолжается", - рассказал он.По словам Оганесяна, база выложена в открытый доступ и доступна для скачивания, число российских пользователей в ней неизвестно."Утечка произошла из-за неправильной конфигурации Elasticsearch-серверов, принадлежащих китайской компании CYYUN, поставщику "больших данных". Эта база неопасна для пользователей, так как содержащиеся в ней данные представляют собой "парсинг" открытых профилей пользователей социальных сетей и содержат только ту информацию, которую они сами выложили в открытый доступ", - добавил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575545986.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

weibo, twitter, в мире