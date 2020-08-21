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В Анапе море превратилось в "зеленую кашу" из-за наплыва туристов
Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которых вода в районе Анапы Краснодарского края... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:43
2020-08-21T13:36
туризм
черное море
анапа
краснодарский край
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которых вода в районе Анапы <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> превратилась в "зеленую кашу", сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Олег Степаньян.Ранее в Сети появилось видео одного из отдыхающих в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, на котором видно, что вода в море у берега покрыта зелеными хлопьями.По словам Степаньяна, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, — это водоросли ульва и кладофора, которые всегда присутствуют в районе Анапы, однако не в таком количестве. "Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — сказал ученый.Он пояснил, что если в предыдущие годы курортный сезон длился с мая по октябрь, то из-за ситуации с COVID-19 он начался в середине июля и привел к большому скоплению отдыхающих. "С учетом проблем с очистными сооружениями и мелководьем этот наплыв и спровоцировал такой рост водорослей", — уточнил он.Кроме того, по словам Степаньяна, в районе городского пляжа в море впадает река Анапка и строительство гостиниц вдоль нее также влияет на загрязнение воды и цветение. Тем не менее этот процесс является локальным и на экосистеме <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> в целом отражается очень опосредованно, отметил он.
https://ria.ru/20200130/1564051291.html
То есть от проблем с очистными люди купаются в канализации
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черное море
анапа
краснодарский край
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туризм, черное море, анапа, краснодарский край

В Анапе море превратилось в "зеленую кашу" из-за наплыва туристов

11:43 21.08.2020 (обновлено: 13:36 21.08.2020)
77914
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкПляж в Анапе
Пляж в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которых вода в районе Анапы Краснодарского края превратилась в "зеленую кашу", сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.
Ранее в Сети появилось видео одного из отдыхающих в Анапе, на котором видно, что вода в море у берега покрыта зелеными хлопьями.
По словам Степаньяна, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, — это водоросли ульва и кладофора, которые всегда присутствуют в районе Анапы, однако не в таком количестве.
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"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — сказал ученый.
Он пояснил, что если в предыдущие годы курортный сезон длился с мая по октябрь, то из-за ситуации с COVID-19 он начался в середине июля и привел к большому скоплению отдыхающих.
"С учетом проблем с очистными сооружениями и мелководьем этот наплыв и спровоцировал такой рост водорослей", — уточнил он.
Кроме того, по словам Степаньяна, в районе городского пляжа в море впадает река Анапка и строительство гостиниц вдоль нее также влияет на загрязнение воды и цветение.
Тем не менее этот процесс является локальным и на экосистеме Черного моря в целом отражается очень опосредованно, отметил он.
2693174547110
Обсудить 17
ТуризмЧерное мореАнапаКраснодарский край
Популярные комментарии
То есть от проблем с очистными люди купаются в канализации
21 августа, 11:48
aaleksandr.fo
2141103
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