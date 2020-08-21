https://ria.ru/20200821/1576084468.html
В Анапе море превратилось в "зеленую кашу" из-за наплыва туристов
Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которых вода в районе Анапы Краснодарского края... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:43
2020-08-21T11:43
2020-08-21T13:36
туризм
черное море
анапа
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155619/47/1556194788_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_ea28234bebf208cc807684040fa305cc.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которых вода в районе Анапы <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> превратилась в "зеленую кашу", сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Олег Степаньян.Ранее в Сети появилось видео одного из отдыхающих в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, на котором видно, что вода в море у берега покрыта зелеными хлопьями.По словам Степаньяна, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, — это водоросли ульва и кладофора, которые всегда присутствуют в районе Анапы, однако не в таком количестве. "Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — сказал ученый.Он пояснил, что если в предыдущие годы курортный сезон длился с мая по октябрь, то из-за ситуации с COVID-19 он начался в середине июля и привел к большому скоплению отдыхающих. "С учетом проблем с очистными сооружениями и мелководьем этот наплыв и спровоцировал такой рост водорослей", — уточнил он.Кроме того, по словам Степаньяна, в районе городского пляжа в море впадает река Анапка и строительство гостиниц вдоль нее также влияет на загрязнение воды и цветение. Тем не менее этот процесс является локальным и на экосистеме <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> в целом отражается очень опосредованно, отметил он.
https://ria.ru/20200130/1564051291.html
aleksandr.fo
То есть от проблем с очистными люди купаются в канализации
30
17
черное море
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155619/47/1556194788_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_129e10cb4ddcc89e223170dfce4d838d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, черное море, анапа, краснодарский край
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости, Юлия Насулина.
Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которых вода в районе Анапы Краснодарского края
превратилась в "зеленую кашу", сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН
Олег Степаньян.
Ранее в Сети появилось видео одного из отдыхающих в Анапе
, на котором видно, что вода в море у берега покрыта зелеными хлопьями.
По словам Степаньяна, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, — это водоросли ульва и кладофора, которые всегда присутствуют в районе Анапы, однако не в таком количестве.
"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — сказал ученый.
Он пояснил, что если в предыдущие годы курортный сезон длился с мая по октябрь, то из-за ситуации с COVID-19 он начался в середине июля и привел к большому скоплению отдыхающих.
"С учетом проблем с очистными сооружениями и мелководьем этот наплыв и спровоцировал такой рост водорослей", — уточнил он.
Кроме того, по словам Степаньяна, в районе городского пляжа в море впадает река Анапка и строительство гостиниц вдоль нее также влияет на загрязнение воды и цветение.
Тем не менее этот процесс является локальным и на экосистеме Черного моря
в целом отражается очень опосредованно, отметил он.