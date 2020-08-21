https://ria.ru/20200821/1576073531.html
Власти поселения, где мог гостить Навальный, не знали о его визите
Власти Заречного сельского поселения Томской области, где, по сообщениям ряда СМИ, мог гостить Алексей Навальный перед госпитализацией, не были осведомлены о... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T07:17
2020-08-21T07:17
2020-08-21T07:27
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
томск
омск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Власти Заречного сельского поселения <a href="https://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank">Томской области</a>, где, по сообщениям ряда СМИ, мог гостить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> перед госпитализацией, не были осведомлены о его визите, с местным властями он не контактировал, сообщил РИА Новости глава поселения Анатолий Кочетков.Ранее в ряде каналов в Telegram появилась информация, что накануне Навальный отдыхал в селе Кафтанчиково в Томской области, однако конкретное место не называется. Кафтанчиково является центром Заречного сельского поселения на юго-западе от Томска. В составе поселение шесть населенных пунктов.Он отметил, что в поселении нет ни одной гостиницы, где мог бы остановиться Навальный. По словам Кочеткова, в администрацию в четверг приходили полицейские и спрашивали о Навальном.Самолет, на котором Навальный летел в четверг из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, точный диагноз еще не поставлен, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил журналистам, что если имеет место отравление Навального, то будет расследование, как и в случае с любым гражданином России.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне" в аэропорту. Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072139.html
https://ria.ru/20200820/kleveta-1576060715.html
3
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150509/50/1505095080_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2f3b2b37bf8607c477edcc1ce62b3d59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, омск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости.
Власти Заречного сельского поселения Томской области
, где, по сообщениям ряда СМИ, мог гостить Алексей Навальный
перед госпитализацией, не были осведомлены о его визите, с местным властями он не контактировал, сообщил РИА Новости глава поселения Анатолий Кочетков.
Ранее в ряде каналов в Telegram появилась информация, что накануне Навальный отдыхал в селе Кафтанчиково в Томской области, однако конкретное место не называется. Кафтанчиково является центром Заречного сельского поселения на юго-западе от Томска. В составе поселение шесть населенных пунктов.
"Я не знаю, был ли он в Кафтанчиково. Если бы был, мы бы встретили, конечно… Мы предположить не могли, что у нас какие-то гости из Москвы могут быть", - сказал Кочетков.
Он отметил, что в поселении нет ни одной гостиницы, где мог бы остановиться Навальный. По словам Кочеткова, в администрацию в четверг приходили полицейские и спрашивали о Навальном.
"Полицейские заходили. Пришли и ушли. Они занимались своими делами. Я занимался своими… Люди задавали те же самые вопросы, что и вы", - сказал Кочетков.
Самолет, на котором Навальный летел в четверг из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.
В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, точный диагноз еще не поставлен, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил журналистам, что если имеет место отравление Навального, то будет расследование, как и в случае с любым гражданином России.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне" в аэропорту. Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска
, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.