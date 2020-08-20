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https://ria.ru/20200820/zelenskiy-1576069586.html
В России отреагировали на план Зеленского "вернуть" Крым
Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о том, что Крым "обязательно вернется" в состав Украины. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:33
2020-08-20T23:08
россия
владислав ганжара
руслан бальбек
михаил шеремет
сергей цеков
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
республика крым
севастополь
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о том, что Крым "обязательно вернется" в состав Украины.Такое заявление он сделал во время визита в Херсонскую область. По словам президента, если рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина", это произойдет "значительно быстрее".Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> назвал заявление украинского лидера примитивным и наивным."Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму", — заявил сенатор РИА Новости.Он призвал киевские власти в вопросах развития регионов брать пример с России."Крым после воссоединения с Россией переживает небывалый скачок развития, о котором украинским регионам остается только мечтать", — подчеркнул парламентарий.Депутат Госдумы от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> назвал план Зеленского сказкой и заявил, что крымчанам "нет никакого дела" до этого."Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", — заявил парламентарий РИА Новости.По его словам, жители Херсонской области смотрят с упоением в сторону России, так как видят развитие и преображение Крыма.С Шереметом согласился депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>. Он заявил РИА Новости, что статус Крыма никак не связан с развитием сопредельных украинских регионов."У них своя жизнь и идеология, у нас — кардинально другая. И как бы ни процветали наши соседи, &lt;…&gt; мы свой путь выбрали и обратно не повернем. Я считаю плохой идеей заманивать крымчан на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> пампушками и галушками", — сказал он.При этом Бальбек усомнился в том, что киевские власти в состоянии поднять экономику <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a>, но подчеркнул, что будет рад ее динамичному развитию.Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>, в свою очередь, обвинил Зеленского в плагиате."Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".Кроме того, глава Крыма назвал термин о "возвращении" полуострова в состав Украины "бессмысленным прожектерством", "пропагандистскими заклинаниями" и "мартышкиным трудом".Крымский политолог <a href="http://ria.ru/person_vladislav-ganzhara/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Ганжара</a> в эфире радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576064194.html" target="_blank">Sputnik</a> обвинил Зеленского в пустословии."Лично мне сложно сказать, что является большей фантастикой — "возвращение" Крыма в состав Украины или цветущая Херсонская область", — заявил он.Ганжара подчеркнул, что украинский регион "не зацветет" при Зеленском, а Крым никогда не войдет в состав Украины, даже при позитивных переменах в этой стране."Хотя, мне кажется, в возможность позитивных перемен на Украине тоже верит все меньше и меньше людей", — добавил он.Кроме того, политолог упрекнул <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в излишних тратах на "крымское направление" — полпредство в "Автономной Республике Крым", прокуратуру и другие органы."Если бы деньги, которые на это тратятся, пошли бы, например, на развитие Херсонской области, ее жители восприняли бы это куда лучше, чем регулярные пустые заявления по поводу Крыма", — заключил Ганжара.
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
https://ria.ru/20200815/1575836734.html
https://ria.ru/20200626/1573530777.html
Крым вернется в Украину лишь в одном случае - если и Украина станет частью РФ тоже.
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россия
республика крым
севастополь
украина
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россия, владислав ганжара, руслан бальбек, михаил шеремет, сергей цеков, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, севастополь, украина, политика

В России отреагировали на план Зеленского "вернуть" Крым

22:33 20.08.2020 (обновлено: 23:08 20.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Российский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о том, что Крым "обязательно вернется" в состав Украины.
Такое заявление он сделал во время визита в Херсонскую область. По словам президента, если рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина", это произойдет "значительно быстрее".
Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявление украинского лидера примитивным и наивным.
"Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму", — заявил сенатор РИА Новости.
Он призвал киевские власти в вопросах развития регионов брать пример с России.
"Крым после воссоединения с Россией переживает небывалый скачок развития, о котором украинским регионам остается только мечтать", — подчеркнул парламентарий.
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7 августа, 16:45
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал план Зеленского сказкой и заявил, что крымчанам "нет никакого дела" до этого.
"Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", — заявил парламентарий РИА Новости.
По его словам, жители Херсонской области смотрят с упоением в сторону России, так как видят развитие и преображение Крыма.
С Шереметом согласился депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он заявил РИА Новости, что статус Крыма никак не связан с развитием сопредельных украинских регионов.
"У них своя жизнь и идеология, у нас — кардинально другая. И как бы ни процветали наши соседи, <…> мы свой путь выбрали и обратно не повернем. Я считаю плохой идеей заманивать крымчан на Украину пампушками и галушками", — сказал он.
При этом Бальбек усомнился в том, что киевские власти в состоянии поднять экономику Херсонской области, но подчеркнул, что будет рад ее динамичному развитию.
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15 августа, 19:54
"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, обвинил Зеленского в плагиате.
"Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение Порошенко. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
Кроме того, глава Крыма назвал термин о "возвращении" полуострова в состав Украины "бессмысленным прожектерством", "пропагандистскими заклинаниями" и "мартышкиным трудом".
Крымский политолог Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik обвинил Зеленского в пустословии.
"Лично мне сложно сказать, что является большей фантастикой — "возвращение" Крыма в состав Украины или цветущая Херсонская область", — заявил он.
Ганжара подчеркнул, что украинский регион "не зацветет" при Зеленском, а Крым никогда не войдет в состав Украины, даже при позитивных переменах в этой стране.
"Хотя, мне кажется, в возможность позитивных перемен на Украине тоже верит все меньше и меньше людей", — добавил он.
Кроме того, политолог упрекнул Киев в излишних тратах на "крымское направление" — полпредство в "Автономной Республике Крым", прокуратуру и другие органы.
"Если бы деньги, которые на это тратятся, пошли бы, например, на развитие Херсонской области, ее жители восприняли бы это куда лучше, чем регулярные пустые заявления по поводу Крыма", — заключил Ганжара.
Владимир Зеленский
26 июня, 17:53
Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей
2115801110
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РоссияВладислав ГанжараРуслан БальбекМихаил ШереметСергей ЦековСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Крым вернется в Украину лишь в одном случае - если и Украина станет частью РФ тоже.
20 августа, 22:48
Damir Aliev
3040100
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