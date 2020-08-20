https://ria.ru/20200820/tramp-1576070668.html
Трамп рассказал об отношениях с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:46
2020-08-20T23:46
2020-08-20T23:46
дональд трамп
ким чен ын
пенсильвания
кндр (северная корея)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> вновь заявил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ыном</a>."У меня хорошие отношения с ним... Они говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет", - заявил Трамп, выступая перед избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>.По его утверждению, если бы у власти остались демократы, "была бы война"."Мы бы потеряли 25-30 миллионов — они этого вам не расскажут. В <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a> живет 30 миллионов, и он рядом с линией огня артиллерии", - поведал Трамп.Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, но не достиг существенного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова, к которому стремятся США.
https://ria.ru/20200820/polnomochiya-1576070447.html
1
пенсильвания
кндр (северная корея)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, ким чен ын, пенсильвания, кндр (северная корея), сша, в мире