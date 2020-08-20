https://ria.ru/20200820/solovki-1576063817.html

Патриарх Кирилл заявил об игнорировании РПЦ в вопросе сохранения Соловков

Структуры, в чьем ведении находится Соловецкий архипелаг, должны согласовывать свои действия с Русской православной церковью, это же касается и законопроекта об РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:27

2020-08-20T19:27

2020-08-20T19:27

религия и мировоззрение

соловки

новости - религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

юнеско

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<strong>СОЛОВКИ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Структуры, в чьем ведении находится Соловецкий архипелаг, должны согласовывать свои действия с Русской православной церковью, это же касается и законопроекта об особом статусе Соловков, считает <a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank">патриарх Кирилл</a>."Мы по-прежнему считаем важным разработку отдельного закона о статусе <a href="https://ria.ru/location_Solovki" target="_blank">Соловков</a>. Однако редакция соответствующего законопроекта, предложенная государственно-правовым управлением президента РФ, не поддерживается нами ввиду того, что в ней ведущая роль в управлении Соловками принадлежит не нам. А фонду (по сохранению и развитию Соловецкого архипелага - ред.)", - отметил предстоятель <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> на заседании патриаршего попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.Он назвал неправильной ситуацию, при которой важные решения принимаются фондом, а церковь остается в стороне. "Мы с этим будем, естественно, не согласны", - сказал патриарх, отметив, что идеи, которые предлагает Русская церковь, например, по реставрации, "научно обоснованны"."Можно игнорировать (предложения Церкви). Но, значит, будем входить в конфликт. Но зачем это нужно? Жизнь и так полна конфликтов", - сказал патриарх.Он подчеркнул, что главный интерес РПЦ в реставрации Соловков – восстановление важнейшей для Церкви обители. "Если кто-то имеет другое мнение, то будем говорить, что оно неправильное", - добавил патриарх."Мною была поддержана инициатива фонда относительно разработки соглашения о взаимодействии с православной церковью. Это очень важный шаг, направленный на то, чтобы снимались какие-либо альтернативные мнения на том этапе, пока они не были реализованы", - заявил предстоятель.По его мнению, в данном соглашении нужно включить в совместную юрисдикцию РПЦ и фонда "порядок направления предложений и другой информации по вопросам сохранения и развития Соловков в адрес президента, председателя правительства, федеральных министерств и агентств"."Поверьте мне, у патриарха есть возможность всегда переспросить, в том числе, и те инстанции, куда направляются какие-то просьбы со стороны фонда или других инстанций. Поэтому лучше это делать сообща", - обратился патриарх к участникам заседания.Также инициативы фонда, по словам патриарха, должны согласовываться с РПЦ по вопросам, касающимся Соловков "как объекта Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>". Это же, отметил он, касается вопросов реставрации и строительства на архипелаге."Порядок передачи фондом в собственность и безвозмездное пользование объектов недвижимости, в том числе и земельных участков на территории архипелага. Это очень важный вопрос. Все должно согласовываться с Церковью: мы должны понимать, что и почему уходит в собственность той или иной организации", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20200802/1575276368.html

https://ria.ru/20200819/1576002949.html

https://ria.ru/20200815/1575825135.html

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соловки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соловки, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, юнеско, общество