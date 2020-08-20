Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/solovki-1576059154.html
Патриарх Кирилл призвал власти ограничить поток туристов на Соловки
Патриарх Кирилл призвал российские власти наделить Соловецкий архипелаг особым статусом, который ограничит его посещение туристами и поспособствует сохранению... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:07
2020-08-20T19:17
религия и мировоззрение
соловки
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
юнеско
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055644_0:47:3040:1757_1400x0_80_0_0_d2962e180e25352483eccaba3c50c6dc.jpg
<strong>СОЛОВКИ, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> призвал российские власти наделить Соловецкий архипелаг особым статусом, который ограничит его посещение туристами и поспособствует сохранению экологии этого места и духовного уклада находящегося на нем монастыря.Соловецкий монастырь был основан на одноименном острове в XV веке. В XX столетии на его территории действовал первый в стране лагерь особого назначения для заключенных, через который прошли, в том числе и верующие Русской православной церкви. В 1992 году комплекс монастыря был внесен в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>."Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места. Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте", - сказал патриарх на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.Если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, по словам патриарха, плохо отразится как на "физической экологии, природе", так и на "духовной экологии, культуре". Соловки, как подчеркнул патриарх, могут превратиться "в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся".Патриарх считает, что нужен такой режим, который не был бы опасен "для экологии (с большой буквы) этого замечательного места". Ведь зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, "является большим испытанием для братии".Патриарх отметил, что за год с момента его последнего визита на Соловках была реконструирована взлетно-посадочная полоса, на которую "не будет особой нагрузки", влияющей на экологию и духовную жизнь. Однако рядом с ней была построена парковка для самолётов. "Огромный паркинг, который был построен - это, на мой взгляд, излишне", - сказал патриарх.
https://ria.ru/20200819/1576002949.html
https://ria.ru/20200802/1575276368.html
https://ria.ru/20200815/1575825135.html
соловки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055644_309:0:3040:2048_1400x0_80_0_0_f8e2eb3a5c506336ca274b35981b5e7f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соловки, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, юнеско, общество

Патриарх Кирилл призвал власти ограничить поток туристов на Соловки

18:07 20.08.2020 (обновлено: 19:17 20.08.2020)
806
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков во время встречи в аэропорту Соловецкого архипелага
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков во время встречи в аэропорту Соловецкого архипелага
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
СОЛОВКИ, 20 авг - РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал российские власти наделить Соловецкий архипелаг особым статусом, который ограничит его посещение туристами и поспособствует сохранению экологии этого места и духовного уклада находящегося на нем монастыря.
Соловецкий монастырь был основан на одноименном острове в XV веке. В XX столетии на его территории действовал первый в стране лагерь особого назначения для заключенных, через который прошли, в том числе и верующие Русской православной церкви. В 1992 году комплекс монастыря был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
19 августа, 18:49Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки
"Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места. Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте", - сказал патриарх на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.
Если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, по словам патриарха, плохо отразится как на "физической экологии, природе", так и на "духовной экологии, культуре". Соловки, как подчеркнул патриарх, могут превратиться "в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
2 августа, 15:37Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве
Патриарх считает, что нужен такой режим, который не был бы опасен "для экологии (с большой буквы) этого замечательного места". Ведь зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель РПЦ, "является большим испытанием для братии".
Патриарх отметил, что за год с момента его последнего визита на Соловках была реконструирована взлетно-посадочная полоса, на которую "не будет особой нагрузки", влияющей на экологию и духовную жизнь. Однако рядом с ней была построена парковка для самолётов.
"Огромный паркинг, который был построен - это, на мой взгляд, излишне", - сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
15 августа, 13:24Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал власть и общество в Белоруссии к диалогу
31311014
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСоловкиНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЮНЕСКООбщество
Рекомендуем
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
В ульяновском избиркоме рассказали о "голосовании на пеньке"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Назван годовой доход заместителей Котякова
Кошелек с долларами
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
Соловецкий монастырь
Патриарх Кирилл заявил об игнорировании РПЦ в вопросе сохранения Соловков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Отдых в Крыму
В Совете Федерации назвали "примитивной" позицию Зеленского по Крыму
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперты рассказали, как туристы поступают в случае отмены поездки
Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская
Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Суд может перенести слушание по делу Навального о клевете на ветерана
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния