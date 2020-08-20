https://ria.ru/20200820/priangare-1576065840.html

В Приангарье расследуют более тысячи дел по незаконным вырубкам леса

Больше тысячи уголовных дел возбуждено в Иркутской области за семь месяцев 2020 года по фактам незаконных рубок леса, более 300 человек привлечено к уголовной... РИА Новости, 20.08.2020

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иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

общество

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<strong>ИРКУТСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Больше тысячи уголовных дел возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> за семь месяцев 2020 года по фактам незаконных рубок леса, более 300 человек привлечено к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Пути решения проблемы нелегальной заготовки леса в Иркутской области обсудили 20 августа на заседании областной межведомственной комиссии под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a>.За семь месяцев 2020 года в Приангарье специалистами министерства лесного комплекса и лесничеств проверено почти 17 тысяч фактов незаконных рубок. Кроме того, состоялось 11 тысяч проверок по исполнению лесопользователями требований лесного законодательства и условий договоров."Возбуждено больше тысячи уголовных дел по фактам нелегальных рубок, к уголовной ответственности привлечено 322 человека. Результат рейдовых мероприятий - снижение показателя незаконных лесозаготовок на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.По словам врио губернатора Игоря Кобзева, добиться такой положительной динамики удалось благодаря систематическому проведению проверок, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.Один из путей дальнейшего снижения объемов незаконных рубок, врио главы региона видит в развитие системы дистанционного мониторинга лесных насаждений. Сейчас с его помощью выявляется почти 72% фактов нелегальной заготовки древесины.Отмечается, что большая часть вырубок происходит на арендованных участках. Министерству лесного комплекса региона во взаимодействии с лесопользователями предложено создать на лесных дорогах посты с камерами видеонаблюдения, фиксирующими, сколько машин заезжают на деляны и выезжают с них, а также какой объем древесины вывозится из леса.Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев отметил, что предложение региона ввести лицензирование деятельности пунктов приема и отгрузки древесины было поддержано <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> ФС РФ. Если инициатива будет принята законодательно, это позволит устранить недобросовестных приемщиков и снизить объемы незаконного оборота древесины. Этому также будет способствовать и дальнейшая цифровизация лесной отрасли.

https://ria.ru/20200721/1574667925.html

https://ria.ru/20200810/1575587499.html

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иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, иркутская область, общество