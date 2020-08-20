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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20200820/priangare-1576065840.html
В Приангарье расследуют более тысячи дел по незаконным вырубкам леса
Больше тысячи уголовных дел возбуждено в Иркутской области за семь месяцев 2020 года по фактам незаконных рубок леса, более 300 человек привлечено к уголовной... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:11
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иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
общество
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<strong>ИРКУТСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Больше тысячи уголовных дел возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> за семь месяцев 2020 года по фактам незаконных рубок леса, более 300 человек привлечено к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Пути решения проблемы нелегальной заготовки леса в Иркутской области обсудили 20 августа на заседании областной межведомственной комиссии под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a>.За семь месяцев 2020 года в Приангарье специалистами министерства лесного комплекса и лесничеств проверено почти 17 тысяч фактов незаконных рубок. Кроме того, состоялось 11 тысяч проверок по исполнению лесопользователями требований лесного законодательства и условий договоров."Возбуждено больше тысячи уголовных дел по фактам нелегальных рубок, к уголовной ответственности привлечено 322 человека. Результат рейдовых мероприятий - снижение показателя незаконных лесозаготовок на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.По словам врио губернатора Игоря Кобзева, добиться такой положительной динамики удалось благодаря систематическому проведению проверок, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.Один из путей дальнейшего снижения объемов незаконных рубок, врио главы региона видит в развитие системы дистанционного мониторинга лесных насаждений. Сейчас с его помощью выявляется почти 72% фактов нелегальной заготовки древесины.Отмечается, что большая часть вырубок происходит на арендованных участках. Министерству лесного комплекса региона во взаимодействии с лесопользователями предложено создать на лесных дорогах посты с камерами видеонаблюдения, фиксирующими, сколько машин заезжают на деляны и выезжают с них, а также какой объем древесины вывозится из леса.Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев отметил, что предложение региона ввести лицензирование деятельности пунктов приема и отгрузки древесины было поддержано <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> ФС РФ. Если инициатива будет принята законодательно, это позволит устранить недобросовестных приемщиков и снизить объемы незаконного оборота древесины. Этому также будет способствовать и дальнейшая цифровизация лесной отрасли.
https://ria.ru/20200721/1574667925.html
https://ria.ru/20200810/1575587499.html
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иркутская область
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игорь кобзев, иркутская область, общество

В Приангарье расследуют более тысячи дел по незаконным вырубкам леса

20:11 20.08.2020 (обновлено: 20:14 20.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛес и река
Лес и река
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ИРКУТСК, 20 авг - РИА Новости. Больше тысячи уголовных дел возбуждено в Иркутской области за семь месяцев 2020 года по фактам незаконных рубок леса, более 300 человек привлечено к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Пути решения проблемы нелегальной заготовки леса в Иркутской области обсудили 20 августа на заседании областной межведомственной комиссии под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
За семь месяцев 2020 года в Приангарье специалистами министерства лесного комплекса и лесничеств проверено почти 17 тысяч фактов незаконных рубок. Кроме того, состоялось 11 тысяч проверок по исполнению лесопользователями требований лесного законодательства и условий договоров.
"Возбуждено больше тысячи уголовных дел по фактам нелегальных рубок, к уголовной ответственности привлечено 322 человека. Результат рейдовых мероприятий - снижение показателя незаконных лесозаготовок на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
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По словам врио губернатора Игоря Кобзева, добиться такой положительной динамики удалось благодаря систематическому проведению проверок, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.
Один из путей дальнейшего снижения объемов незаконных рубок, врио главы региона видит в развитие системы дистанционного мониторинга лесных насаждений. Сейчас с его помощью выявляется почти 72% фактов нелегальной заготовки древесины.
Отмечается, что большая часть вырубок происходит на арендованных участках. Министерству лесного комплекса региона во взаимодействии с лесопользователями предложено создать на лесных дорогах посты с камерами видеонаблюдения, фиксирующими, сколько машин заезжают на деляны и выезжают с них, а также какой объем древесины вывозится из леса.
Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев отметил, что предложение региона ввести лицензирование деятельности пунктов приема и отгрузки древесины было поддержано Советом Федерации ФС РФ. Если инициатива будет принята законодательно, это позволит устранить недобросовестных приемщиков и снизить объемы незаконного оборота древесины. Этому также будет способствовать и дальнейшая цифровизация лесной отрасли.

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