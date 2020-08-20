https://ria.ru/20200820/posol-1576049072.html

США обещали пока не отправлять посла в Минск, сообщил Цепкало

Белорусская оппозиция попросила США пока не направлять своего посла в страну и получила заверения, что Вашингтон пока этого не сделает, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:31

2020-08-20T16:31

2020-08-20T16:31

протесты в белоруссии

валерий цепкало

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция попросила <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пока не направлять своего посла в страну и получила заверения, что Вашингтон пока этого не сделает, заявил РИА Новости баллотировавшийся на пост президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в апреле внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост первого посла в Белоруссии за последние 12 лет. За несколько дней до выборов президента Белоруссии Фишер ответила на вопросы сенаторов вместе с другими кандидатами в послы. Однако ее кандидатура пока не утверждена, и неизвестно, когда это произойдет."Мы просим американцев не направлять посла. Мы просили несколько раз. Они сейчас нам дали заверения, что они посла не будут направлять", - сказал Цепкало, не став уточнять, на каком уровне шел разговор."Пока это может быть не совсем официально, но насколько я понимаю, до того момента, как ситуация не будет урегулирована, они не должны направлять посла, потому что посол вручает верительные грамоты Лукашенко, а соответственно, это будет означать признание", - добавил он.Также Цепкало считает, что уголовное дело в связи с созданием координационного совета белорусской оппозиции направлено на то, чтобы вынудить его членов к эмиграции или посадить в тюрьму."Это совершенно очевидно, как действует власть. Либо в тюрьму, либо эмиграция. Другого пути нет. В отношении меня то же самое. Но я уехать успел, а потом объявили об уголовном деле", - сказал он.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. 15 августа он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.

https://ria.ru/20200820/1576035217.html

https://ria.ru/20200820/1576038110.html

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, белоруссия, сша, в мире