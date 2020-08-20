https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576069533.html

Врачи расценили состояние Навального как стабильно тяжелое

Состояние Алексея Навального на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое, в пятницу в Омск приедут специалисты из Москвы для проведения... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:33

2020-08-20T22:33

2020-08-21T00:03

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омская область

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое, в пятницу в Омск приедут специалисты из Москвы для проведения расширенного консилиума, сообщает министерство здравоохранения Омской области.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь."Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое", - говорится в сообщении минздрава.Как сообщает минздрав, проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. "Тактика лечения и обследования согласована", - говорится в сообщении."Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", - говорится в сообщении минздрава.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576064970.html

https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576065403.html

Аполлон Помнящий "Ой Леха, Леха! Мне без тебя так плохо, На сердце суматоха — я точно говорю. Ой Леха, Леха не потерплю подвоха. Осталось только охать — я так тебя люблю!" 15

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омская область, происшествия