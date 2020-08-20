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https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576069533.html
Врачи расценили состояние Навального как стабильно тяжелое
Состояние Алексея Навального на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое, в пятницу в Омск приедут специалисты из Москвы для проведения... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:33
2020-08-21T00:03
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омская область
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое, в пятницу в Омск приедут специалисты из Москвы для проведения расширенного консилиума, сообщает министерство здравоохранения Омской области.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь."Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое", - говорится в сообщении минздрава.Как сообщает минздрав, проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. "Тактика лечения и обследования согласована", - говорится в сообщении."Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", - говорится в сообщении минздрава.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576064970.html
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576065403.html
"Ой Леха, Леха! Мне без тебя так плохо, На сердце суматоха — я точно говорю. Ой Леха, Леха не потерплю подвоха. Осталось только охать — я так тебя люблю!"
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омская область
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омская область, происшествия

Врачи расценили состояние Навального как стабильно тяжелое

22:33 20.08.2020 (обновлено: 00:03 21.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Состояние Алексея Навального на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое, в пятницу в Омск приедут специалисты из Москвы для проведения расширенного консилиума, сообщает министерство здравоохранения Омской области.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Журналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Вчера, 20:02
СМИ назвали возможное вещество, с которым мог контактировать Навальный
"Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое", - говорится в сообщении минздрава.
Как сообщает минздрав, проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. "Тактика лечения и обследования согласована", - говорится в сообщении.
"Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", - говорится в сообщении минздрава.
Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"Ой Леха, Леха! Мне без тебя так плохо, На сердце суматоха — я точно говорю. Ой Леха, Леха не потерплю подвоха. Осталось только охать — я так тебя люблю!"
20 августа, 22:48
АПАполлон Помнящий
0120003
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