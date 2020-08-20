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https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576065403.html
Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального
Париж и Берлин выразили готовность предоставить медицинскую помощь блогеру Алексею Навальному, который попал в реанимацию в Омске. Об этом заявили французский... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:03
2020-08-21T03:38
ангела меркель
госпитализация алексея навального в омске
эммануэль макрон
алексей навальный
в мире
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<strong>ПАРИЖ/БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Париж и Берлин выразили готовность предоставить медицинскую помощь блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, который попал в реанимацию в Омске. Об этом заявили французский президент <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> и канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> на совместной пресс-конференции."Что касается господина Навального – мы очень обеспокоены и огорчены ситуацией", - сказал Макрон.Он выразил поддержку блогеру и его семье. Президент Франции назвал ситуацию тревожной и пообещал следить за ее развитием. "Мы говорили с госпожой канцлером, естественно, мы готовы оказать все необходимую помощь Алексею Навальному, его близким в медицинском плане, в плане убежища, защиты", - отметил Макрон.Он добавил, что французские власти будут чрезвычайно бдительны в отношении расследования инцидента с блогером. Макрон выразил надежду, что Навального спасут.Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием."Я надеюсь и желаю, чтобы он поправился. И если этого пожелают - я думаю, это касается и Франции, и Германии, - что мы сможем предоставить любую медицинскую помощь, также и немецкие больницы, но о пожелании (такой помощи) должны заявить там (в России)", - подчеркнула она.Самолет, на котором Навальный летел в четверг из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи №1и. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что это - лишь одна из возможных причин состояния Навального. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки блогера из Омска пока не рассматривается. Его состояние удалось стабилизировать.Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576064285.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576064970.html
ну все и так знают, что Макрону нравятся мальчики, а престарелая жена - лишь прикрытие
62
Навальный то фигура, оказывается )) У западных партнеров ))
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РИА Новости
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ангела меркель, госпитализация алексея навального в омске, эммануэль макрон, алексей навальный, в мире

Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального

20:03 20.08.2020 (обновлено: 03:38 21.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ/БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Париж и Берлин выразили готовность предоставить медицинскую помощь блогеру Алексею Навальному, который попал в реанимацию в Омске. Об этом заявили французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции.
"Что касается господина Навального – мы очень обеспокоены и огорчены ситуацией", - сказал Макрон.
Он выразил поддержку блогеру и его семье. Президент Франции назвал ситуацию тревожной и пообещал следить за ее развитием.
"Мы говорили с госпожой канцлером, естественно, мы готовы оказать все необходимую помощь Алексею Навальному, его близким в медицинском плане, в плане убежища, защиты", - отметил Макрон.
Он добавил, что французские власти будут чрезвычайно бдительны в отношении расследования инцидента с блогером. Макрон выразил надежду, что Навального спасут.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
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"Я надеюсь и желаю, чтобы он поправился. И если этого пожелают - я думаю, это касается и Франции, и Германии, - что мы сможем предоставить любую медицинскую помощь, также и немецкие больницы, но о пожелании (такой помощи) должны заявить там (в России)", - подчеркнула она.
Самолет, на котором Навальный летел в четверг из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи №1и. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что это - лишь одна из возможных причин состояния Навального. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки блогера из Омска пока не рассматривается. Его состояние удалось стабилизировать.
Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
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Обсудить 33
Ангела МеркельГоспитализация Алексея Навального в ОмскеЭммануэль МакронАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
ну все и так знают, что Макрону нравятся мальчики, а престарелая жена - лишь прикрытие
20 августа, 20:04
Damir Aliev
94201010
Навальный то фигура, оказывается )) У западных партнеров ))
20 августа, 20:07
Gloomy Humorist
5240105
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