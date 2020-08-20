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https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576064323.html
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Источник в медицинской сфере назвал возможную причину госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом сообщает RT. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:40
2020-08-20T19:40
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Источник в медицинской сфере назвал возможную причину госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com/russia/news/775677-istochnik-gospitalizaciya-navalnyi" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.По словам собеседника канала, клиническая картина, как у Навального характерна, как для интоксикации, так и для некоторых других острых состояний."Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия", — пояснил источник.Он добавил, что, по некоторым данным, перед вылетом глава <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* пил энергетики.Собеседник телеканала рассказал, что оксибутират натрия применяется при общей анестезии, а также в неврологии и офтальмологии. Это вещество имеет психотропные свойства, и его оборот в России ограничен."Вещество очень соленое, при этом не имеет цвета и запаха", — пояснил он.Источник добавил, что медики ждут результаты анализа крови, так как есть и другие препараты, которые могут дать аналогичные симптомы.Собеседник телеканала добавил, что с медиков, работающих с Навальным взяли подписку о неразглашении. А полиция избрала тактику "минимум информации", так как есть очень много различных версий о причинах инцидента.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором руководитель ФБК* летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его пришлось экстренно госпитализировать. Врачи оценили состояние Навального как стабильно тяжелое.Пресс-секретаря ФБК* Кира Ярмыш считает, что блогера отравили. Она утверждает, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нельзя утверждать, что у блогера это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня. Уже известно, что у Навального нет признаков инфаркта, инсульта, коронавируса и других инфекций. Кроме того, отека мозга у блогера также нет. Директор кофейни в томском аэропорту, где глава ФБК* пил чай, Петр Филоненко выразил готовность сотрудничать с правоохранителями и властями в расследовании происшествия. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения в томском аэропорту видно, что стакан, из которого пил Навальный, ему принес его помощник Илья Пахомов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a>, на борту самолета блогер не ел и не пил. Юристы ФБК* решили обратиться в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>: они уверены, что инцидент подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".<em>* <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576057788.html
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576048999.html
Может всё-таки геморрой? Или совесть проснулась и ужаснулась?
65
если его хотело отравить ФСБ - то он трупом был бы уже. поэтому тоже склоняюсь к 3-ей версии.
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москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Названа одна из версий инцидента с Навальным

19:40 20.08.2020
22382
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Источник в медицинской сфере назвал возможную причину госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом сообщает RT.
По словам собеседника канала, клиническая картина, как у Навального характерна, как для интоксикации, так и для некоторых других острых состояний.
"Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия", — пояснил источник.
Он добавил, что, по некоторым данным, перед вылетом глава ФБК* пил энергетики.
Собеседник телеканала рассказал, что оксибутират натрия применяется при общей анестезии, а также в неврологии и офтальмологии. Это вещество имеет психотропные свойства, и его оборот в России ограничен.
"Вещество очень соленое, при этом не имеет цвета и запаха", — пояснил он.
Источник добавил, что медики ждут результаты анализа крови, так как есть и другие препараты, которые могут дать аналогичные симптомы.
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Вчера, 17:23
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Собеседник телеканала добавил, что с медиков, работающих с Навальным взяли подписку о неразглашении. А полиция избрала тактику "минимум информации", так как есть очень много различных версий о причинах инцидента.

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором руководитель ФБК* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его пришлось экстренно госпитализировать. Врачи оценили состояние Навального как стабильно тяжелое.
Пресс-секретаря ФБК* Кира Ярмыш считает, что блогера отравили. Она утверждает, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нельзя утверждать, что у блогера это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Вчера, 17:49
Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
Уже известно, что у Навального нет признаков инфаркта, инсульта, коронавируса и других инфекций. Кроме того, отека мозга у блогера также нет.
Директор кофейни в томском аэропорту, где глава ФБК* пил чай, Петр Филоненко выразил готовность сотрудничать с правоохранителями и властями в расследовании происшествия. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения в томском аэропорту видно, что стакан, из которого пил Навальный, ему принес его помощник Илья Пахомов. По данным S7, на борту самолета блогер не ел и не пил.
Юристы ФБК* решили обратиться в СК: они уверены, что инцидент подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Вчера, 16:27
Жена Навального посетила мужа в палате реанимации
2112168415
Обсудить 33
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Может всё-таки геморрой? Или совесть проснулась и ужаснулась?
20 августа, 19:50
Арсений Новиков
213010013
если его хотело отравить ФСБ - то он трупом был бы уже. поэтому тоже склоняюсь к 3-ей версии.
20 августа, 19:52
Damir Aliev
3000009
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