https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576063334.html
В США следят за ситуацией с Навальным
США следят за ситуацией с Алексеем Навальным, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:12
2020-08-20T19:12
2020-08-20T19:12
госпитализация алексея навального в омске
россия
майк помпео
дональд трамп
здоровье - общество
алексей навальный
сша
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576061783_0:95:3078:1826_1400x0_80_0_0_606a5601f162c38e6b65abdddf98aa26.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> США следят за ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Мы еще не видели. Мы изучаем и Майк (Помпео - ред.) мне скоро доложит", - сказал Трамп.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://ria.ru/20200820/insult-1576061287.html
Make Yellowstone Great Again
Интересно другое - что Карнавальный делал в Томске? Пытался создать второй Хабаровск за печенье Госдепа? В Томске очень много студентов.
37
Александр Аникин
Что, не думали, что выживет?
32
38
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, россия, майк помпео, дональд трамп, здоровье - общество, алексей навальный, сша, общество
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.
США следят за ситуацией с Алексеем Навальным
, госсекретарь Майк Помпео
должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США Дональд Трамп
.
"Мы еще не видели. Мы изучаем и Майк (Помпео - ред.) мне скоро доложит", - сказал Трамп.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.