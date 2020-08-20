https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576063334.html

В США следят за ситуацией с Навальным

США следят за ситуацией с Алексеем Навальным, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:12

2020-08-20T19:12

2020-08-20T19:12

госпитализация алексея навального в омске

россия

майк помпео

дональд трамп

здоровье - общество

алексей навальный

сша

общество

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> США следят за ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Мы еще не видели. Мы изучаем и Майк (Помпео - ред.) мне скоро доложит", - сказал Трамп.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

https://ria.ru/20200820/insult-1576061287.html

Make Yellowstone Great Again Интересно другое - что Карнавальный делал в Томске? Пытался создать второй Хабаровск за печенье Госдепа? В Томске очень много студентов. 37

Александр Аникин Что, не думали, что выживет? 32

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, майк помпео, дональд трамп, здоровье - общество, алексей навальный, сша, общество