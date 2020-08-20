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https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576063334.html
В США следят за ситуацией с Навальным
США следят за ситуацией с Алексеем Навальным, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:12
2020-08-20T19:12
госпитализация алексея навального в омске
россия
майк помпео
дональд трамп
здоровье - общество
алексей навальный
сша
общество
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> США следят за ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Мы еще не видели. Мы изучаем и Майк (Помпео - ред.) мне скоро доложит", - сказал Трамп.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://ria.ru/20200820/insult-1576061287.html
Интересно другое - что Карнавальный делал в Томске? Пытался создать второй Хабаровск за печенье Госдепа? В Томске очень много студентов.
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Что, не думали, что выживет?
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россия
сша
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, россия, майк помпео, дональд трамп, здоровье - общество, алексей навальный, сша, общество

В США следят за ситуацией с Навальным

19:12 20.08.2020
1524
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖурналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Журналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США следят за ситуацией с Алексеем Навальным, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад, сказал журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы еще не видели. Мы изучаем и Майк (Помпео - ред.) мне скоро доложит", - сказал Трамп.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Алексей Навальный
Вчера, 18:36
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
1283101627
Обсудить 38
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияМайк ПомпеоДональд ТрампЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйСШАОбщество
Популярные комментарии
Интересно другое - что Карнавальный делал в Томске? Пытался создать второй Хабаровск за печенье Госдепа? В Томске очень много студентов.
20 августа, 19:16
MYMake Yellowstone Great Again
2902006
Что, не думали, что выживет?
20 августа, 19:15
Александр Аникин
7240001
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