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https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576049018.html
В Ганноверской клинике опровергли запрос на госпитализацию Навального
В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:27
2020-08-20T16:34
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
германия
томск
ганновер
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости.</strong> В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске </a>из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается."У нас нет подобных запросов, и даже если бы такой запрос был, учитывая, что Россия относится к регионам риска (в связи с пандемией коронавируса – ред.), мы бы его при всех имеющихся условиях не смогли бы его принять", - заявил представитель MHH.Он добавил, что MHH в настоящее время является одним из ведущих центров лечения и трансплантации печени в Германии.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
https://ria.ru/20200820/1576036513.html
германия
томск
ганновер
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В Ганноверской клинике опровергли запрос на госпитализацию Навального

16:27 20.08.2020 (обновлено: 16:34 20.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Алексей Навальный
Вчера, 14:39
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"У нас нет подобных запросов, и даже если бы такой запрос был, учитывая, что Россия относится к регионам риска (в связи с пандемией коронавируса – ред.), мы бы его при всех имеющихся условиях не смогли бы его принять", - заявил представитель MHH.
Он добавил, что MHH в настоящее время является одним из ведущих центров лечения и трансплантации печени в Германии.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Вчера, 14:16
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6281003
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйГерманияТомскГанноверОмскБерлин (город)Происшествия
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