https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576049018.html

В Ганноверской клинике опровергли запрос на госпитализацию Навального

В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:27

2020-08-20T16:27

2020-08-20T16:34

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

германия

томск

ганновер

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости.</strong> В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске </a>из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается."У нас нет подобных запросов, и даже если бы такой запрос был, учитывая, что Россия относится к регионам риска (в связи с пандемией коронавируса – ред.), мы бы его при всех имеющихся условиях не смогли бы его принять", - заявил представитель MHH.Он добавил, что MHH в настоящее время является одним из ведущих центров лечения и трансплантации печени в Германии.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

https://ria.ru/20200820/1576036513.html

германия

томск

ганновер

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, томск, ганновер, омск, берлин (город), происшествия