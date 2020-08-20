В Ганноверской клинике опровергли запрос на госпитализацию Навального
16:27 20.08.2020 (обновлено: 16:34 20.08.2020)
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
"У нас нет подобных запросов, и даже если бы такой запрос был, учитывая, что Россия относится к регионам риска (в связи с пандемией коронавируса – ред.), мы бы его при всех имеющихся условиях не смогли бы его принять", - заявил представитель MHH.
Он добавил, что MHH в настоящее время является одним из ведущих центров лечения и трансплантации печени в Германии.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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