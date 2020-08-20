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Жена Навального посетила мужа в палате реанимации
Супругу Алексея Навального Юлию пустили в палату к блогеру, который подключен к аппарату ИВЛ в Омске, сообщил журналистам главврач омской больницы скорой помощи РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:27
2020-08-20T18:40
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
общество
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супругу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлию пустили в палату к блогеру, который подключен к аппарату ИВЛ в Омске, сообщил журналистам главврач омской больницы скорой помощи №1.Ранее в ФБК утверждали, что в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) к Алексею Навальному не пускают его жену Юлию. Затем минздрав региона сообщил, что в кабинете главного врача БСМП -1 Александра Мураховского проходит встреча супруги Навального и его представителей."В наше учреждение обратилась Юлия Борисовна Навальная с просьбой получить информацию о состоянии своего мужа. Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, о всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного. Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии", - рассказал главный врач БСМП -1 Александр Мураховский.Он отметил, что федеральные коллеги согласились с выбранной омскими врачами тактикой лечения."О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну. По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена", - резюмировал врач.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество

Жена Навального посетила мужа в палате реанимации

16:27 20.08.2020 (обновлено: 18:40 20.08.2020)
18880
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Супругу Алексея Навального Юлию пустили в палату к блогеру, который подключен к аппарату ИВЛ в Омске, сообщил журналистам главврач омской больницы скорой помощи №1.
Ранее в ФБК утверждали, что в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) к Алексею Навальному не пускают его жену Юлию. Затем минздрав региона сообщил, что в кабинете главного врача БСМП -1 Александра Мураховского проходит встреча супруги Навального и его представителей.
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"В наше учреждение обратилась Юлия Борисовна Навальная с просьбой получить информацию о состоянии своего мужа. Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, о всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного. Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии", - рассказал главный врач БСМП -1 Александр Мураховский.
Он отметил, что федеральные коллеги согласились с выбранной омскими врачами тактикой лечения.
"О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну. По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена", - резюмировал врач.
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Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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