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https://ria.ru/20200820/nalog-1576064074.html
Минфин прокомментировал предложение отменить транспортный налог
В Министерстве финансов негативно оценили предложение отменить транспортный налог, так как он играет большую роль в формировании региональных и местных... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:34
2020-08-20T20:24
василий власов
лдпр
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В Министерстве финансов негативно оценили предложение отменить транспортный налог, так как он играет большую роль в формировании региональных и местных бюджетов.В пресс-службе ведомства также указали, что этот "налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов".В 2019 году в России собрали более 175 миллиардов рублей в качестве транспортного налога.Там напомнили, что каждый регион может сам определять ставку этого налога, порядок и сроки уплаты. Также субъекты могут вводить налоговые льготы.В свою очередь, идея компенсировать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо, подчеркнули в министерстве, может привести к негативным последствиям."Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", — предупредил Минфин.Отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы Андрей Барышев (ЕР). По его мнению, это "несправедливый сбор", а компенсировать доходы бюджета можно за счет акциза на топливо. По словам Барышева, эту идею поддерживал Владимир Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576056512.html
https://ria.ru/20200811/1575616593.html
Мало кто помнит, когда вводили акциз, собирались отменить транспортный. В итоге оставили оба. Ха-ха, и кто им что сделает?
84
Ну а что, вы хотели, от этой канторы вместе с цб, которые спонсируют предателей-оккупантов....
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РИА Новости
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василий власов, лдпр, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин прокомментировал предложение отменить транспортный налог

19:34 20.08.2020 (обновлено: 20:24 20.08.2020)
12639
© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобили на Москворецкой набережной в Москве
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов негативно оценили предложение отменить транспортный налог, так как он играет большую роль в формировании региональных и местных бюджетов.
В пресс-службе ведомства также указали, что этот "налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов".
Бланк налоговой декларации
Вчера, 17:22
Отмена транспортного налога в России будет благом, считает эксперт
В 2019 году в России собрали более 175 миллиардов рублей в качестве транспортного налога.
"Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета", — добавили в министерстве.
Там напомнили, что каждый регион может сам определять ставку этого налога, порядок и сроки уплаты. Также субъекты могут вводить налоговые льготы.
В свою очередь, идея компенсировать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо, подчеркнули в министерстве, может привести к негативным последствиям.
"Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", — предупредил Минфин.
Отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы Андрей Барышев (ЕР). По его мнению, это "несправедливый сбор", а компенсировать доходы бюджета можно за счет акциза на топливо. По словам Барышева, эту идею поддерживал Владимир Путин.
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Обсудить 46
Василий ВласовЛДПРМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Мало кто помнит, когда вводили акциз, собирались отменить транспортный. В итоге оставили оба. Ха-ха, и кто им что сделает?
20 августа, 20:12
nnn uuu
7511205
Ну а что, вы хотели, от этой канторы вместе с цб, которые спонсируют предателей-оккупантов....
20 августа, 19:50
kakttus
40101112
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