https://ria.ru/20200820/nalog-1576064074.html

Минфин прокомментировал предложение отменить транспортный налог

В Министерстве финансов негативно оценили предложение отменить транспортный налог, так как он играет большую роль в формировании региональных и местных... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:34

2020-08-20T19:34

2020-08-20T20:24

василий власов

лдпр

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В Министерстве финансов негативно оценили предложение отменить транспортный налог, так как он играет большую роль в формировании региональных и местных бюджетов.В пресс-службе ведомства также указали, что этот "налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов".В 2019 году в России собрали более 175 миллиардов рублей в качестве транспортного налога.Там напомнили, что каждый регион может сам определять ставку этого налога, порядок и сроки уплаты. Также субъекты могут вводить налоговые льготы.В свою очередь, идея компенсировать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо, подчеркнули в министерстве, может привести к негативным последствиям."Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", — предупредил Минфин.Отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы Андрей Барышев (ЕР). По его мнению, это "несправедливый сбор", а компенсировать доходы бюджета можно за счет акциза на топливо. По словам Барышева, эту идею поддерживал Владимир Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576056512.html

https://ria.ru/20200811/1575616593.html

nnn uuu Мало кто помнит, когда вводили акциз, собирались отменить транспортный. В итоге оставили оба. Ха-ха, и кто им что сделает? 84

kakttus Ну а что, вы хотели, от этой канторы вместе с цб, которые спонсируют предателей-оккупантов.... 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, лдпр, министерство финансов рф (минфин россии), экономика