https://ria.ru/20200820/konkurs-1576059058.html

НТВ запускает четвертый сезон конкурса "Ты супер!"

Телеканал НТВ объявил о старте четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новый сезон шоу... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:06

2020-08-20T18:06

2020-08-20T18:21

культура

шоу "ты супер"

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Телеканал НТВ объявил о старте четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новый сезон шоу выйдет в эфир в сентябре.По традиции в проекте примут участие дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов в возрасте от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Также в конкурсе выступят финалисты и полуфиналисты прошлых лет. По мнению генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, участие в новом сезоне даст им возможность дальше развивать свой талант.По словам продюсера, некоторые ребята после участия в конкурсе обрели семью. Известно, что участница первого сезона Александра Хлудова смогла воссоединиться с родными, а еще четверых участников проекта усыновили. При этом важно, чтобы после участия в конкурсе дети не терялись, а продолжали расти профессионально, подчеркнул Тимур Вайнштейн. Поэтому в новом сезоне участники прошлых сезонов будут выступать со своими сольными работами. Один из них – это победитель суперсезона "Ты супер!" Денберел Ооржак, запомнившийся оригинальным исполнением композиции "Паранойя" Николая Носкова и песни "Love Hurts" рок-группы Nazareth.Как считает сам Денберел Ооржак, участие в конкурсе открыло ему новые творческие перспективы. В 2019 году он с Татьяной Меженцевой представил Россию в финале детского Евровидения, а также стал победителем детской "Новой волны".Помимо Ооржака, на сцену конкурса вернутся полуфиналист суперсезона Юсуп Алиев и финалист суперсезона Иван Масленников. Что касается ведущих проекта, ими, как всегда, будут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. А вот список членов жюри пока держат в секрете. Как сообщил Такменёв, новый сезон конкурса вообще будет богат на приятные сюрпризы."Появятся новые яркие члены жюри и талантливые дети. Дружная семья конкурса "Ты супер!" с каждым новым сезоном становится больше", - отметил он.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран – в том числе из России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, Кыргызстана, <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>.Также на базе конкурса был создан благотворительный фонд под аналогичным названием – "Ты супер!". Данный фонд выплачивает стипендии финалистам конкурса. Некоторые участники благодаря выступлению в проекте получили квартиры. Например, обладателями собственного жилья стали победители первого и второго сезонов "Ты супер!" - Валерия Адлейба и Диана Анкудинова. Еще 12 финалистов суперсезона получили квартиры в подарок от поэта и мецената <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Guceriev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Гуцериева</a>.

https://ria.ru/20200728/1575048613.html

https://ria.ru/20200416/1570151015.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "ты супер", общество