https://ria.ru/20200820/konkurs-1576059058.html
НТВ запускает четвертый сезон конкурса "Ты супер!"
Телеканал НТВ объявил о старте четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новый сезон шоу... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:06
2020-08-20T18:06
2020-08-20T18:21
культура
шоу "ты супер"
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Телеканал НТВ объявил о старте четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новый сезон шоу выйдет в эфир в сентябре.По традиции в проекте примут участие дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов в возрасте от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Также в конкурсе выступят финалисты и полуфиналисты прошлых лет. По мнению генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, участие в новом сезоне даст им возможность дальше развивать свой талант.По словам продюсера, некоторые ребята после участия в конкурсе обрели семью. Известно, что участница первого сезона Александра Хлудова смогла воссоединиться с родными, а еще четверых участников проекта усыновили. При этом важно, чтобы после участия в конкурсе дети не терялись, а продолжали расти профессионально, подчеркнул Тимур Вайнштейн. Поэтому в новом сезоне участники прошлых сезонов будут выступать со своими сольными работами. Один из них – это победитель суперсезона "Ты супер!" Денберел Ооржак, запомнившийся оригинальным исполнением композиции "Паранойя" Николая Носкова и песни "Love Hurts" рок-группы Nazareth.Как считает сам Денберел Ооржак, участие в конкурсе открыло ему новые творческие перспективы. В 2019 году он с Татьяной Меженцевой представил Россию в финале детского Евровидения, а также стал победителем детской "Новой волны".Помимо Ооржака, на сцену конкурса вернутся полуфиналист суперсезона Юсуп Алиев и финалист суперсезона Иван Масленников. Что касается ведущих проекта, ими, как всегда, будут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. А вот список членов жюри пока держат в секрете. Как сообщил Такменёв, новый сезон конкурса вообще будет богат на приятные сюрпризы."Появятся новые яркие члены жюри и талантливые дети. Дружная семья конкурса "Ты супер!" с каждым новым сезоном становится больше", - отметил он.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран – в том числе из России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, Кыргызстана, <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>.Также на базе конкурса был создан благотворительный фонд под аналогичным названием – "Ты супер!". Данный фонд выплачивает стипендии финалистам конкурса. Некоторые участники благодаря выступлению в проекте получили квартиры. Например, обладателями собственного жилья стали победители первого и второго сезонов "Ты супер!" - Валерия Адлейба и Диана Анкудинова. Еще 12 финалистов суперсезона получили квартиры в подарок от поэта и мецената <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Guceriev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Гуцериева</a>.
https://ria.ru/20200728/1575048613.html
https://ria.ru/20200416/1570151015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу "ты супер", общество
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Телеканал НТВ объявил о старте четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новый сезон шоу выйдет в эфир в сентябре.
По традиции в проекте примут участие дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов в возрасте от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Также в конкурсе выступят финалисты и полуфиналисты прошлых лет. По мнению генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, участие в новом сезоне даст им возможность дальше развивать свой талант.
"Однажды выйдя на сцену "Ты супер!", дети навсегда становятся частью большой семьи конкурса. Для многих участников проект стал решающим при выборе профессии и цели в жизни", - заявил Вайнштейн.
По словам продюсера, некоторые ребята после участия в конкурсе обрели семью. Известно, что участница первого сезона Александра Хлудова смогла воссоединиться с родными, а еще четверых участников проекта усыновили.
При этом важно, чтобы после участия в конкурсе дети не терялись, а продолжали расти профессионально, подчеркнул Тимур Вайнштейн. Поэтому в новом сезоне участники прошлых сезонов будут выступать со своими сольными работами. Один из них – это победитель суперсезона "Ты супер!" Денберел Ооржак, запомнившийся оригинальным исполнением композиции "Паранойя" Николая Носкова и песни "Love Hurts" рок-группы Nazareth.
Как считает сам Денберел Ооржак, участие в конкурсе открыло ему новые творческие перспективы. В 2019 году он с Татьяной Меженцевой представил Россию в финале детского Евровидения, а также стал победителем детской "Новой волны".
Помимо Ооржака, на сцену конкурса вернутся полуфиналист суперсезона Юсуп Алиев и финалист суперсезона Иван Масленников.
Что касается ведущих проекта, ими, как всегда, будут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. А вот список членов жюри пока держат в секрете. Как сообщил Такменёв, новый сезон конкурса вообще будет богат на приятные сюрпризы.
"Появятся новые яркие члены жюри и талантливые дети. Дружная семья конкурса "Ты супер!" с каждым новым сезоном становится больше", - отметил он.
Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран – в том числе из России, Азербайджана
, Армении
, Беларуси
, Грузии
, Казахстана
, Кыргызстана, Молдавии
, Украины
и Эстонии
.
Также на базе конкурса был создан благотворительный фонд под аналогичным названием – "Ты супер!". Данный фонд выплачивает стипендии финалистам конкурса. Некоторые участники благодаря выступлению в проекте получили квартиры. Например, обладателями собственного жилья стали победители первого и второго сезонов "Ты супер!" - Валерия Адлейба и Диана Анкудинова. Еще 12 финалистов суперсезона получили квартиры в подарок от поэта и мецената Михаила Гуцериева
.