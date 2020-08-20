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Суд может перенести слушание по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд в Москве 24 августа решит, переносить ли из-за госпитализации Алексея Навального слушания по делу, в котором он обвиняется в клевете на ветерана... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:30
2020-08-20T18:30
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Мировой суд в Москве 24 августа решит, переносить ли из-за госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> слушания по делу, в котором он обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в суде.Рассмотрение дела по существу назначено на 24 августа, но в четверг Навальный был срочно госпитализирован в Омске. Согласно законодательству, рассмотреть уголовное дело без подсудимого нельзя."Во время заседания суд с учетом мнения участников процесса и данных о состоянии здоровья подсудимого решит, откладывать ли слушание", - сказали в суде.По части 2 статьи 128.1 УК РФ Навальному, в случае обвинительного приговора, могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости – это было бы актуально, если бы статья о клевете предполагала лишение свободы. По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к конституции.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске </a>из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Суд может перенести слушание по делу Навального о клевете на ветерана

18:30 20.08.2020
354
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Мировой суд в Москве 24 августа решит, переносить ли из-за госпитализации Алексея Навального слушания по делу, в котором он обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение дела по существу назначено на 24 августа, но в четверг Навальный был срочно госпитализирован в Омске. Согласно законодательству, рассмотреть уголовное дело без подсудимого нельзя.
"Во время заседания суд с учетом мнения участников процесса и данных о состоянии здоровья подсудимого решит, откладывать ли слушание", - сказали в суде.
По части 2 статьи 128.1 УК РФ Навальному, в случае обвинительного приговора, могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости – это было бы актуально, если бы статья о клевете предполагала лишение свободы. По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к конституции.
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Вчера, 17:23
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Вчера, 15:57
Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
3102824
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
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