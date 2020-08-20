https://ria.ru/20200820/insult-1576061287.html

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:36

2020-08-20T18:36

2020-08-20T19:26

омск

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Ранее самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь."В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований и консультаций специалистов, в том числе консультаций федеральных экспертов из Института <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a>, Института Бурденко, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе черепно-мозговую травму, нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда", - сказал Калиниченко, его слова приводит пресс-служба регионального минздрава."Не находим данных за какие-то инфекционные поражения, в том числе вирусологические, в том числе ковид-инфекцию", - добавил он."У Алексея Навального нет отека мозга", - заявили РИА Новости позднее в пресс-службе минздрава Омской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576060847.html

https://ria.ru/20200820/1576056704.html

Александр Невский Может у него "Шлангит" в связи с судебными заседаниями, и так хочется за кордон слинять, что аж затошнило? 17

Make Yellowstone Great Again То есть помрет здоровеньким? 13

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омск

томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, томск, происшествия