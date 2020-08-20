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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20200820/baykal-1576066355.html
Объекты строительства РЖД в экозоне Байкала оснастят видеонаблюдением
Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба в центральной экологической зоне Байкала оснастят системами видеонаблюдения для контроля со стороны... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:29
2020-08-20T20:29
иркутская область
игорь кобзев
байкал
российская академия наук
ржд
иркутская область
общество
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<strong>ИРКУТСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба в центральной экологической зоне <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкала</a> оснастят системами видеонаблюдения для контроля со стороны общественности, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.Обсуждение меморандума о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД" прошло в правительстве Приангарья. В нем приняли участие врио губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. В меморандуме будут закреплены формы общественного контроля и научное сопровождение всех этапов работ по строительству и реконструкции БАМа и Транссиба на территории центральной экологической зоны Байкала. Мероприятиями по охране окружающей среды, обеспечение которых берет на себя <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, предусмотрены, в частности, очистка береговой полосы озера, создание канализационно-очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях, благоустройство ряда природных памятников в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>. Отмечается, что также будет создана система экологического мониторинга и контроля на всех объектах, где будут производиться работы."Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба будут оснащены системой видеонаблюдения. Работы будут вестись под контролем общественности", - отметил Игорь Кобзев.Врио главы Приангарья подчеркнул, что на всех этапах работ будет обеспечена максимальная открытость. Планируется организация горячей линии, по которой жители региона смогут получить информацию о реализации программы.Подписание меморандума запланировано на 27 августа с участием четырех сторон: правительства Иркутской области, ОАО "РЖД", Общественной палаты РФ и Сибирского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской Академии наук</a>.В настоящее время на БАМе и Транссибе насчитывается 18 объектов ВСЖД, где осуществляются строительно-монтажные работы. Все они входят в центральную экологическую зону. Это объекты реконструкции и строительства, в том числе те, которые находятся в населенных пунктах, в границах станций и вырубки леса не предполагают. Ориентировочная площадь объектов, на которых планируются вырубки: Иркутская область - до 10 гектаров, Республика Бурятия - до 6 гектаров.
https://ria.ru/20200820/priangare-1576065840.html
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байкал
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игорь кобзев, байкал, российская академия наук, ржд, иркутская область, общество

Объекты строительства РЖД в экозоне Байкала оснастят видеонаблюдением

20:29 20.08.2020
170
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПристань на озере Байкал
Пристань на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 20 авг - РИА Новости. Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба в центральной экологической зоне Байкала оснастят системами видеонаблюдения для контроля со стороны общественности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Обсуждение меморандума о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД" прошло в правительстве Приангарья. В нем приняли участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. В меморандуме будут закреплены формы общественного контроля и научное сопровождение всех этапов работ по строительству и реконструкции БАМа и Транссиба на территории центральной экологической зоны Байкала. Мероприятиями по охране окружающей среды, обеспечение которых берет на себя РЖД, предусмотрены, в частности, очистка береговой полосы озера, создание канализационно-очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях, благоустройство ряда природных памятников в Слюдянском районе. Отмечается, что также будет создана система экологического мониторинга и контроля на всех объектах, где будут производиться работы.
"Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба будут оснащены системой видеонаблюдения. Работы будут вестись под контролем общественности", - отметил Игорь Кобзев.
Врио главы Приангарья подчеркнул, что на всех этапах работ будет обеспечена максимальная открытость. Планируется организация горячей линии, по которой жители региона смогут получить информацию о реализации программы.
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Подписание меморандума запланировано на 27 августа с участием четырех сторон: правительства Иркутской области, ОАО "РЖД", Общественной палаты РФ и Сибирского отделения Российской Академии наук.
В настоящее время на БАМе и Транссибе насчитывается 18 объектов ВСЖД, где осуществляются строительно-монтажные работы. Все они входят в центральную экологическую зону. Это объекты реконструкции и строительства, в том числе те, которые находятся в населенных пунктах, в границах станций и вырубки леса не предполагают. Ориентировочная площадь объектов, на которых планируются вырубки: Иркутская область - до 10 гектаров, Республика Бурятия - до 6 гектаров.

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