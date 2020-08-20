Объекты строительства РЖД в экозоне Байкала оснастят видеонаблюдением
ИРКУТСК, 20 авг - РИА Новости. Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба в центральной экологической зоне Байкала оснастят системами видеонаблюдения для контроля со стороны общественности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Обсуждение меморандума о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД" прошло в правительстве Приангарья. В нем приняли участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. В меморандуме будут закреплены формы общественного контроля и научное сопровождение всех этапов работ по строительству и реконструкции БАМа и Транссиба на территории центральной экологической зоны Байкала. Мероприятиями по охране окружающей среды, обеспечение которых берет на себя РЖД, предусмотрены, в частности, очистка береговой полосы озера, создание канализационно-очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях, благоустройство ряда природных памятников в Слюдянском районе. Отмечается, что также будет создана система экологического мониторинга и контроля на всех объектах, где будут производиться работы.
"Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба будут оснащены системой видеонаблюдения. Работы будут вестись под контролем общественности", - отметил Игорь Кобзев.
Врио главы Приангарья подчеркнул, что на всех этапах работ будет обеспечена максимальная открытость. Планируется организация горячей линии, по которой жители региона смогут получить информацию о реализации программы.
Подписание меморандума запланировано на 27 августа с участием четырех сторон: правительства Иркутской области, ОАО "РЖД", Общественной палаты РФ и Сибирского отделения Российской Академии наук.
В настоящее время на БАМе и Транссибе насчитывается 18 объектов ВСЖД, где осуществляются строительно-монтажные работы. Все они входят в центральную экологическую зону. Это объекты реконструкции и строительства, в том числе те, которые находятся в населенных пунктах, в границах станций и вырубки леса не предполагают. Ориентировочная площадь объектов, на которых планируются вырубки: Иркутская область - до 10 гектаров, Республика Бурятия - до 6 гектаров.
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