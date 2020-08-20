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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
В пятницу в Омск прибудут врачи из Москвы для расширенного консилиума касательно состояния Алексея Навального, говорится в сообщении Минздрава Омской области. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:52
2020-08-21T02:52
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омская область
омск
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. В пятницу в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омск</a> прибудут врачи из <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> для расширенного консилиума касательно состояния <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в сообщении Минздрава Омской области.Медики региона пригласили для консультации анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов из НМХЦ имени Н. И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.В областном Минздраве заявили, что состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое.В ведомстве добавили, что тактика лечения и обследования пациента согласована после телемедицинских консультаций с федущими федеральными центрами.Руководителю ФБК* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>*</em> <em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
Когда я в командировке в Омске перепил, тоже хотел вызвать московских врачей. Никто не согласился поехать.
92
зачем такой чрезмерный ажиотаж из-за передоза бутиратом? уже и диагноз известен всему миру, пусть займутся им омские наркологи! для начала очистят ему кровь: физраствор, глюкоза, диуретики, гемодез, магнезия, ноотропы. ну чо как маленькие-то, в самом деле???
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москва
томск
омская область
омск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омская область, омск, общество

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

23:52 20.08.2020 (обновлено: 02:52 21.08.2020)
20698
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В пятницу в Омск прибудут врачи из Москвы для расширенного консилиума касательно состояния Алексея Навального, говорится в сообщении Минздрава Омской области.
Медики региона пригласили для консультации анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов из НМХЦ имени Н. И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
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В областном Минздраве заявили, что состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое.
В ведомстве добавили, что тактика лечения и обследования пациента согласована после телемедицинских консультаций с федущими федеральными центрами.
Руководителю ФБК* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.
Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскОмская областьОмскОбщество
Популярные комментарии
Когда я в командировке в Омске перепил, тоже хотел вызвать московских врачей. Никто не согласился поехать.
21 августа, 00:11
АПАполлон Помнящий
30380019
зачем такой чрезмерный ажиотаж из-за передоза бутиратом? уже и диагноз известен всему миру, пусть займутся им омские наркологи! для начала очистят ему кровь: физраствор, глюкоза, диуретики, гемодез, магнезия, ноотропы. ну чо как маленькие-то, в самом деле???
21 августа, 00:02
Damir Aliev
41700022
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