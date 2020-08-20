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Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2020-08-20T21:53
2020-08-20T21:53
благотворительность
красноярск
дети
семья
видео
общество
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За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили.
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, благотворительность, красноярск, дети, семья, видео, общество
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2020-08-20T21:53
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Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром

21:53 20.08.2020
2890
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили.
1902696
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БлаготворительностьКрасноярскДетиСемьяВидеоОбщество
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