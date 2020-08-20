https://ria.ru/20200820/1576068574.html
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2020-08-20T21:53
2020-08-20T21:53
2020-08-20T21:53
благотворительность
красноярск
дети
семья
видео
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576068516_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_478d14dd22604bdfc6b342a34f3b7181.jpg
За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили.
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576068516_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e6d0c6ef1702a4e9554e49b2f2e5bc48.jpg
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили.
2020-08-20T21:53
true
PT2M21S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, благотворительность, красноярск, дети, семья, видео, общество
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2020-08-20T21:53
true
PT2M21S
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.