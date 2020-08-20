https://ria.ru/20200820/1576068574.html

Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром

Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

2020-08-20T21:53

2020-08-20T21:53

2020-08-20T21:53

благотворительность

красноярск

дети

семья

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общество

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За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили.

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром Красноярских матерей-одиночек соседи выселяют из дома. Около 20 жильцов пятиэтажки обратились с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию района. Жалуются на антисанитарию, неприятные запахи с кухни и постоянный шум детей. Кризисный центр фонда "Дом матери" с 2017 года помогает мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За три года он спас и сохранил десятки семей. Однако жильцам дома центр буквально отравляет жизнь. После жалоб сотрудники Роспотребнадзора провели проверку фонда и нарушений не обнаружили. 2020-08-20T21:53 true PT2M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, благотворительность, красноярск, дети, семья, видео, общество