https://ria.ru/20200820/1576056704.html

Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в томском аэропорту, на которых запечатлен Алексей Навальный в кофейне перед вылетом в Москву. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:23

2020-08-20T17:23

2020-08-20T18:57

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

s7 airlines

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в томском аэропорту, на которых запечатлен Алексей Навальный в кофейне перед вылетом в Москву.На видео, опубликованном порталом <a href="https://life.ru/p/1340989" target="_blank" rel="nofollow noopener">life</a>, видно, как блогер сел за столик в кафе. Затем к нему подошел сотрудник ФБК* Илья Пахомов и передал стакан, из которого Навальный выпил.Госпитализация Алексея НавальногоРанее самолет, на котором руководитель ФБК* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Врачи оценили состояние Навального как стабильно тяжелое.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявила, что блогера отравили. Она подчеркнула, что накануне он не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нельзя утверждать, что у блогера токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Директор той кофейни в аэропорту Петр Филоненко заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании происшествия. По данным S7, на борту самолета Навальный не ел и не пил.Юристы ФБК* решили обратиться в СК: они уверены, что инцидент подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".<em>* <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200820/1576036513.html

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

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москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска На видео с камер наблюдения аэропорта Томска видно, что Алексей садится за столик без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК, помощник Навального. Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток. 2020-08-20T17:23 true PT1M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, s7 airlines, москва, томск, омск, происшествия