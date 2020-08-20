https://ria.ru/20200820/1576047287.html

Свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

В машине Михаила Ефремова во время ДТП находились как минимум два человека, следует из показаний свидетеля защиты по имени Александр Кобец, сообщил... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:59

2020-08-20T15:59

2020-08-20T20:30

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В машине <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> во время ДТП находились как минимум два человека, следует из показаний свидетеля защиты по имени Александр Кобец, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Показания зачитал адвокат артиста <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a>, он пояснил, что опросил этого человека в своем адвокатском бюро.Машину он описал как "черный джип".Судья отказалась приобщить к делу письменные показания Кобеца и вызвала его для допроса.Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сиденью, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно.На вопрос прокурора, почему он не водит машину, свидетель пояснил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазе минус три, вторым не вижу". И добавил, что уже плохо видит гособвинителя, который сидит от него в двух метрах.По словам Кобеца, после ДТП он видел водителя "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в этот момент в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.Также мужчина признал, что был тогда нетрезв. По его словам, они с другом выпили на двоих полтора литра пива "Балтика 9".Пашаев, со своей стороны, добавил, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы. Кроме того, он собирается проверить биллинги мобильного телефона Кобеца, чтобы подтвердить его местоположение в момент ДТП.Выступление некоего "ключевого свидетеля" адвокат анонсировал накануне.О том, что Ефремов был в машине один, <a href="https://ria.ru/20200807/1575480545.html" target="_blank">заявлял</a> 7 августа в суде свидетель Роман Шрамко. Он пояснил, что в момент ДТП ехал по Садовому кольцу, видел столкновение и то, как несколько человек помогали водителю покинуть внедорожник."Проверили, нет кого-то еще в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было", — рассказывал Шрамко.

https://ria.ru/20200820/1576037402.html

https://ria.ru/20200820/1576043549.html

Von Stirliz Я не скажу за конкретный срок, который определит суд,но, если только вот таким способом Мишу отмажут, то любые советы обратиться в суд,хотя бы и с самой высокой трибуны, будут встречать гомерическим хохотом! 446

Von Stirliz А почему он секретный? За такие слова его могут что? Ну, вышел и вышел.Или теперь будут топить,что он за руль схватился и сделал то самое чёрное дело? А найти его,конечно,будет невозможно, ибо никто больше его не видел и камеры тоже не зафиксировали. А далее "любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого"? Особенно, неустранимое, да? 254

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия