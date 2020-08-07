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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:06
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

11:06 07.08.2020
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Свидетель Роман Шрамко выступал перед столичным судом посредством видеоконференцсвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя. Решение о дистанционном допросе было принято судом и сторонами, дабы не затягивать процесс, дожидаясь его возращения в Москву.

"Он подрезал нас, когда мы ехали по Садовому кольцу. Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он ещё резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея… Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то ещё в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было", - заявил Шрамко.

Свидетель подчеркнул, что опьянение актера казалось для всех присутствующих очевидным.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
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