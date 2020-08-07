Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

"Он подрезал нас, когда мы ехали по Садовому кольцу. Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он ещё резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея… Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то ещё в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было", - заявил Шрамко.