https://ria.ru/20200820/1576047062.html
Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
Супругу блогера Алексея Навального Юлию пустили в больницу Омска, она общается с главврачом, сообщили журналистам в минздраве Омской области. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:57
2020-08-20T15:57
2020-08-20T18:40
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супругу блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлию пустили в больницу Омска, она общается с главврачом, сообщили журналистам в минздраве Омской области.Ранее в ФБК утверждали, что в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) к Алексею Навальному не пускают его жену Юлию."Встреча жены Алексея Навального и его представителей в кабинете главного врача БСМП -1", - сообщили в минздраве Омской области, приложив в доказательство фото из кабинета главврача Александра Мураховского.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576042953.html
Den Brow
Надо срочно идти к нему в палату митинговать за утилизацию помета голубей! Ведь по Конституции у народа есть такое право, да, Алеша?
16
омск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия
ОМСК, 20 авг - РИА Новости.
Супругу блогера Алексея Навального
Юлию пустили в больницу Омска, она общается с главврачом, сообщили журналистам в минздраве Омской области.
Ранее в ФБК утверждали, что в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) к Алексею Навальному не пускают его жену Юлию.
"Встреча жены Алексея Навального и его представителей в кабинете главного врача БСМП -1", - сообщили в минздраве Омской области, приложив в доказательство фото из кабинета главврача Александра Мураховского.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.