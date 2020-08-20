https://ria.ru/20200820/1576046025.html

Путин напомнил управленцам, что теория без практики мертва

Теория без практики мертва, нужно всегда ориентировать на применение полученных знаний и навыков, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:44

2020-08-20T15:44

2020-08-20T15:44

россия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

денис паслер

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Теория без практики мертва, нужно всегда ориентировать на применение полученных знаний и навыков, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с выпускниками III потока Высшей школы государственного управления РАНХиГС.Одному из выпускников, губернатору Оренбургской области <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денису Паслеру</a>, глава государства задал вопрос о том, получил ли он какие-то навыки и знания для решения практических проблем региона."Я хочу понять, насколько обучение, которое вы... прошли, насколько оно связано с жизнью, насколько оно актуально, чтобы люди, получив определенные навыки и знания, могли применять их там и сейчас, где они начинают работать. Это чрезвычайно важные вещи. Теория важна, но теория мертва, как известно, если она без практики, надо всегда чувствовать, что можно использовать", - сказал президент.По словам Паслера, ученики этого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС обсуждали с предыдущим выпускником, министром здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, много кейсов по преодолению сложной эпидемиологической ситуации в регионе.Путин также добавил, что те, кто преподает, также должны выстраивать свою работу так, чтобы нацеливать на достижение конкретных результатов.Среди выпускников программы - руководители 29 регионов, 5 федеральных министров, в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, министр труда и соцзащиты <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>, заместители председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">совета Федерации</a> и Государственной думы, мэры крупных городов.

https://ria.ru/20200226/1565239380.html

https://ria.ru/20190902/1558171413.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), денис паслер, владимир путин, общество