Врач заявил, что внешняя помощь для лечения Навального не нужна
15:18 20.08.2020 (обновлено: 18:41 20.08.2020)
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© РИА Новости / Елена Латыпова / Перейти в фотобанкЗаместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи No1 в Омске Анатолий Калиниченко во время общения с журналистами
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи No1 в Омске Анатолий Калиниченко во время общения с журналистами
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Лечение находящегося в реанимации Алексея Навального продолжается в "адекватном режиме", все необходимые для этого специалисты доступны, сторонней помощи не требуется, рассказал журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
"Сейчас мы продолжаем его лечение в адекватном режиме... Продолжается интенсивная терапия, продолжается мониторинг - это будет происходить круглосуточно… И ситуация находится под контролем и федерального и регионального министерства здравоохранения", - отметил Калиниченко.
По словам медика, помощь сторонних специалистов не требуется. "Все доступные и нужные нам специалисты доступны, помощь он (Навальный – ред.) получает в полном режиме. Всё что нужно в учреждении есть, и никакая внешняя помощь не требуется", - подчеркнул замглавврача.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска Навальный пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.