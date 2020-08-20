https://ria.ru/20200820/1576043300.html

Врач заявил, что внешняя помощь для лечения Навального не нужна

Лечение находящегося в реанимации Алексея Навального продолжается в "адекватном режиме", все необходимые для этого специалисты доступны, сторонней помощи не... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:18

2020-08-20T15:18

2020-08-20T18:41

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576061262_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8655f4c2b85ff9eace96b111cfadbe74.jpg

<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Лечение находящегося в реанимации <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> продолжается в "адекватном режиме", все необходимые для этого специалисты доступны, сторонней помощи не требуется, рассказал журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.По словам медика, помощь сторонних специалистов не требуется. "Все доступные и нужные нам специалисты доступны, помощь он (Навальный – ред.) получает в полном режиме. Всё что нужно в учреждении есть, и никакая внешняя помощь не требуется", - подчеркнул замглавврача.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска Навальный пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия