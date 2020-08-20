https://ria.ru/20200820/1576042831.html

В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену

Супруга блогера Алексея Навального Юлия приехала в больницу в Омске, где госпитализирован ее муж, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, добавив, что жену... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:13

2020-08-20T15:13

2020-08-20T15:13

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супруга блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлия приехала в больницу в Омске, где госпитализирован ее муж, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, добавив, что жену пока не пускают в медучреждение."Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - написала Ярмыш в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/kira_yarmysh" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ярмыш также утверждает, что супругу Навального не пускают к нему, мотивируя это тем, что ее паспорт не является достаточным основанием для посещения."Из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена", - написала пресс-секретарь ФБК.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576039485.html

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия