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В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену
Супруга блогера Алексея Навального Юлия приехала в больницу в Омске, где госпитализирован ее муж, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, добавив, что жену... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:13
2020-08-20T15:13
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супруга блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлия приехала в больницу в Омске, где госпитализирован ее муж, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, добавив, что жену пока не пускают в медучреждение."Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - написала Ярмыш в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/kira_yarmysh" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ярмыш также утверждает, что супругу Навального не пускают к нему, мотивируя это тем, что ее паспорт не является достаточным основанием для посещения."Из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена", - написала пресс-секретарь ФБК.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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https://ria.ru/20200820/1576038506.html
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия

В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену

15:13 20.08.2020
2094
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный с супругой Юлией
Алексей Навальный с супругой Юлией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный с супругой Юлией . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Супруга блогера Алексея Навального Юлия приехала в больницу в Омске, где госпитализирован ее муж, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, добавив, что жену пока не пускают в медучреждение.
"Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - написала Ярмыш в своем аккаунте в Twitter.
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Ярмыш также утверждает, что супругу Навального не пускают к нему, мотивируя это тем, что ее паспорт не является достаточным основанием для посещения.
"Из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена", - написала пресс-секретарь ФБК.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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