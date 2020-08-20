https://ria.ru/20200820/1576040605.html
Врач рассказал о лечении Навального в Омске
Вся медицинская помощь попавшему в реанимацию в Омске блогеру Алексею Навальному с самого начала оказывалась правильно, было проведено несколько телемедицинских РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:58
2020-08-20T14:58
2020-08-20T16:32
госпитализация алексея навального в омске
здоровье - общество
алексей навальный
томск
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вся медицинская помощь попавшему в реанимацию в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> с самого начала оказывалась правильно, было проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными специалистами, заявил журналистам замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Он добавил, что скорая помощь ждала Навального у трапа самолета, с первых минут врачи начали интенсивные мероприятия по его реанимации, пациента осмотрели все специалисты, в том числе и хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи и другие."Проведено несколько консилиумов, проведено большое количество исследований, включая анализы мочи и крови, УЗИ, (сделано) несколько электрокардиограмм. Исходя из этого корректируем лечение, и диагнозы, о которых мы думали изначально, отпадают", - рассказал Калиниченко.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576039276.html
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
Влад Тёплыйстан
Не являюсь сторонником Навального,но желаю ему скорейшего выздоровления. Мерзость конечно, что таким образом у нас поступают с политическими оппонентами.
28
Сергей Смирнов
А когда о простых людях начнут так же заботится, а не только о любимчиках западной Власти??
24
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Все было сделано правильно с самого начала" – врач о лечении Алексея Навального
Заместитель главврача омской больницы рассказал, как лечат Навального, и уточнил подробности его состояния
2020-08-20T14:58
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PT2M33S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, здоровье - общество, алексей навальный, томск, омск, происшествия
ОМСК, 20 авг - РИА Новости.
Вся медицинская помощь попавшему в реанимацию в Омске
блогеру Алексею Навальному
с самого начала оказывалась правильно, было проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными специалистами, заявил журналистам замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
"Анализируя все этапы оказания помощи, мы считаем, что все было сделано правильно. Проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными экспертами, и все они считают, что вся медпомощь с самого начала оказывалась правильно, своевременно и в полном объеме", - заявил Калиниченко.
Он добавил, что скорая помощь ждала Навального у трапа самолета, с первых минут врачи начали интенсивные мероприятия по его реанимации, пациента осмотрели все специалисты, в том числе и хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи и другие.
"Проведено несколько консилиумов, проведено большое количество исследований, включая анализы мочи и крови, УЗИ, (сделано) несколько электрокардиограмм. Исходя из этого корректируем лечение, и диагнозы, о которых мы думали изначально, отпадают", - рассказал Калиниченко.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска
, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.