https://ria.ru/20200820/1576040605.html

Врач рассказал о лечении Навального в Омске

Вся медицинская помощь попавшему в реанимацию в Омске блогеру Алексею Навальному с самого начала оказывалась правильно, было проведено несколько телемедицинских РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:58

2020-08-20T14:58

2020-08-20T16:32

госпитализация алексея навального в омске

здоровье - общество

алексей навальный

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вся медицинская помощь попавшему в реанимацию в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> с самого начала оказывалась правильно, было проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными специалистами, заявил журналистам замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Он добавил, что скорая помощь ждала Навального у трапа самолета, с первых минут врачи начали интенсивные мероприятия по его реанимации, пациента осмотрели все специалисты, в том числе и хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи и другие."Проведено несколько консилиумов, проведено большое количество исследований, включая анализы мочи и крови, УЗИ, (сделано) несколько электрокардиограмм. Исходя из этого корректируем лечение, и диагнозы, о которых мы думали изначально, отпадают", - рассказал Калиниченко.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576039276.html

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

Влад Тёплыйстан Не являюсь сторонником Навального,но желаю ему скорейшего выздоровления. Мерзость конечно, что таким образом у нас поступают с политическими оппонентами. 28

Сергей Смирнов А когда о простых людях начнут так же заботится, а не только о любимчиках западной Власти?? 24

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Все было сделано правильно с самого начала" – врач о лечении Алексея Навального Заместитель главврача омской больницы рассказал, как лечат Навального, и уточнил подробности его состояния 2020-08-20T14:58 true PT2M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, здоровье - общество, алексей навальный, томск, омск, происшествия