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В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом вице-премьеру Юрий Трутневу. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:48
2020-08-20T14:48
2020-08-20T14:48
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юрий трутнев
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом вице-премьеру Юрий Трутневу.О том, что повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева, сообщил ранее журналистам его помощник Тимур Чернышев. Помощник вице-премьера отметил, что в связи с этим Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Make Yellowstone Great Again
А Карнавальному не пожелали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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