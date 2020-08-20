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В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом вице-премьеру Юрий Трутневу. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:48
2020-08-20T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дальний восток
здоровье - общество
юрий трутнев
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом вице-премьеру Юрий Трутневу.О том, что повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева, сообщил ранее журналистам его помощник Тимур Чернышев. Помощник вице-премьера отметил, что в связи с этим Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А Карнавальному не пожелали
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дальний восток, здоровье - общество, юрий трутнев, дмитрий песков, общество

В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления

14:48 20.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом вице-премьеру Юрий Трутневу.
"Он переносит коронавирус. Он, слава богу, в физическом плане очень сильный человек. Поэтому мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что скоро он вернется в строй", - сказал Песков журналистам.
О том, что повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева, сообщил ранее журналистам его помощник Тимур Чернышев. Помощник вице-премьера отметил, что в связи с этим Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
20412144
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДальний ВостокЗдоровье - ОбществоЮрий ТрутневДмитрий ПесковОбщество
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А Карнавальному не пожелали
20 августа, 15:08
MYMake Yellowstone Great Again
2600312
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