https://ria.ru/20200820/1576039485.html

Навальный находится в состоянии комы

Алексей Навальный по состоянию на вечер четверга находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:47

2020-08-20T14:47

2020-08-20T15:12

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> по состоянию на вечер четверга находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких, сообщила пресс-служба минздрава Омской области.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, он получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что транспортировка Навального из Омска пока не рассматривается."В текущий момент пациент (Навальный - ред.) находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких", - сообщили журналистам в региональном минздраве.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576038671.html

oval4000 И пусть до конца своих дней и останется таковым. 13

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омская область, происшествия