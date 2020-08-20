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Навальный находится в состоянии комы
Алексей Навальный по состоянию на вечер четверга находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:47
2020-08-20T15:12
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> по состоянию на вечер четверга находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких, сообщила пресс-служба минздрава Омской области.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, он получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что транспортировка Навального из Омска пока не рассматривается."В текущий момент пациент (Навальный - ред.) находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких", - сообщили журналистам в региональном минздраве.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576038671.html
И пусть до конца своих дней и останется таковым.
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омская область
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омская область, происшествия

Навальный находится в состоянии комы

14:47 20.08.2020 (обновлено: 15:12 20.08.2020)
12720
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Алексей Навальный по состоянию на вечер четверга находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких, сообщила пресс-служба минздрава Омской области.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, он получает всю необходимую помощь. В минздраве региона отмечали, что транспортировка Навального из Омска пока не рассматривается.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 14:40
Как и любому. В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления
"В текущий момент пациент (Навальный - ред.) находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких", - сообщили журналистам в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмская областьПроисшествия
Популярные комментарии
И пусть до конца своих дней и останется таковым.
20 августа, 15:44
ooval4000
700015
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