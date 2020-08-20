Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни даже, хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал он, отвечая на вопрос, окажет ли Кремль содействие в случае, если Навальному понадобится лечение в стране, с которой у России границы пока закрыты.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.