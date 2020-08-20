Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576039276.html
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:46
2020-08-20T14:46
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
томск
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017719_0:66:1768:1061_1400x0_80_0_0_b35a2276c39dc7e3c5ca93e4a06ba906.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле заверили, что при необходимости лечения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
Ага, сами косвенно признают, что в хлам опустили Российскую медицину и люди вынуждены искать спасения заграницей
477
Но только в Мали.
245
56
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017719_87:0:1551:1098_1400x0_80_0_0_731057fdc0d649bd8539a1fcb9c9a1b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, томск, омск, происшествия

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

14:46 20.08.2020
663634
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни даже, хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал он, отвечая на вопрос, окажет ли Кремль содействие в случае, если Навальному понадобится лечение в стране, с которой у России границы пока закрыты.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Алексей Навальный
Вчера, 14:39
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
10296414164288
Обсудить 56
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Ага, сами косвенно признают, что в хлам опустили Российскую медицину и люди вынуждены искать спасения заграницей
20 августа, 15:12
Влад Тёплыйстан
21242116242
Но только в Мали.
20 августа, 15:00
Чипалина Лукин
1534312343
Рекомендуем
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса
Певица Валентина Легкоступова
В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши подал в отставку
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников
"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты
В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов
Виталий Шулика
Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния