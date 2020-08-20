https://ria.ru/20200820/1576039276.html

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:46

2020-08-20T14:46

2020-08-20T14:46

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

дмитрий песков

томск

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017719_0:66:1768:1061_1400x0_80_0_0_b35a2276c39dc7e3c5ca93e4a06ba906.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле заверили, что при необходимости лечения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

Влад Тёплыйстан Ага, сами косвенно признают, что в хлам опустили Российскую медицину и люди вынуждены искать спасения заграницей 477

Чипалина Лукин Но только в Мали. 245

56

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, томск, омск, происшествия