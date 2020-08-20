https://ria.ru/20200820/1576038558.html

Песков назвал позицию ЕС по Белоруссии правовым гандикапом

Кремль усматривает в озвученной позиции Евросоюза по выборам в Белоруссии правовой гандикап, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:39

2020-08-20T14:39

2020-08-20T14:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

урсула фон дер ляйен

александр лукашенко

еврокомиссия

евросоюз

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Кремль усматривает в озвученной позиции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по выборам в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правовой гандикап, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте сейчас будет сообщение по телефонному разговору, о котором я выше говорил. Мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Кремль вести диалог с Евросоюзом относительно заявлений о непризнании итогов выборов в Белоруссии, заявлений о недопустимости внешнего вмешательства, но при этом выделении материальной поддержки для народа Белоруссии и санкций для всех ответственных за насилие."Мы продолжаем последовательно доводить нашу позицию о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии до наших собеседников", - подчеркнул Песков.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> от имени Евросоюза планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, заявляла глава Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1576038110.html

https://ria.ru/20200820/1576014039.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, урсула фон дер ляйен, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире