https://ria.ru/20200820/1576038506.html
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Пассажирка рейса, летевшего из Томска в Москву рассказала "Пятому каналу" подробности инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:39
2020-08-20T14:39
2020-08-20T14:39
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Пассажирка рейса, летевшего из Томска в Москву рассказала "<a href="https://www.5-tv.ru/news/308821/lesa-dysi-kak-spasali-aleksea-navalnogo-nabortu-samoleta-tomsk-moskva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>" подробности инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.По ее словам, во время посадки она попросила его сделать совместное фото. В тот момент блогер выглядел абсолютно нормально.Очевидец отметила, что в определенный момент Навальный начал кричать "нечеловеческим голосом", что сильно напугало некоторых пассажиров.Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.
https://ria.ru/20200820/1576031083.html
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
Чипалина Лукин
"нечеловеческим голосом"..... Так сразу же было понятно, что из человеческого у него одна внешность. А внутри кракозябра лютая.
405
Алексей Алекс
Бахнулся в туалете гадостью какой то)))
398
14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия