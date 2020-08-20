Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Пассажирка рейса, летевшего из Томска в Москву рассказала "Пятому каналу" подробности инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:39
2020-08-20T14:39
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017106_0:20:2281:1303_1400x0_80_0_0_75e37ad17654547957eb79838c8eee7b.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Пассажирка рейса, летевшего из Томска в Москву рассказала "<a href="https://www.5-tv.ru/news/308821/lesa-dysi-kak-spasali-aleksea-navalnogo-nabortu-samoleta-tomsk-moskva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>" подробности инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.По ее словам, во время посадки она попросила его сделать совместное фото. В тот момент блогер выглядел абсолютно нормально.Очевидец отметила, что в определенный момент Навальный начал кричать "нечеловеческим голосом", что сильно напугало некоторых пассажиров.Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>&nbsp;из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь&nbsp;<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>&nbsp;Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.
https://ria.ru/20200820/1576031083.html
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
"нечеловеческим голосом"..... Так сразу же было понятно, что из человеческого у него одна внешность. А внутри кракозябра лютая.
405
Бахнулся в туалете гадостью какой то)))
398
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017106_85:0:2160:1556_1400x0_80_0_0_9e3a9dda4fa3c02784f4b44d3644a391.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП

14:39 20.08.2020
241352
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пассажирка рейса, летевшего из Томска в Москву рассказала "Пятому каналу" подробности инцидента с Алексеем Навальным.
По ее словам, во время посадки она попросила его сделать совместное фото. В тот момент блогер выглядел абсолютно нормально.
"Мы взлетели, какое-то время полета прошло уже, может быть минут 40, он прошел в туалет. Я не видела, что он вышел, пыталась заснуть. Просыпаюсь от криков бортпроводника о врачебной помощи", - вспоминает женщина.
Очевидец отметила, что в определенный момент Навальный начал кричать "нечеловеческим голосом", что сильно напугало некоторых пассажиров.
Съезд движения Солидарность
Вчера, 12:42
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
"Его шлепали по щекам. Пилот объявил об экстренной посадке в Омске", - сказала она.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Вчера, 10:06
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
822766110345144
Обсудить 14
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
"нечеловеческим голосом"..... Так сразу же было понятно, что из человеческого у него одна внешность. А внутри кракозябра лютая.
20 августа, 14:46
Чипалина Лукин
2584111599
Бахнулся в туалете гадостью какой то)))
20 августа, 14:45
Алексей Алекс
2842622678
Рекомендуем
Съезд движения Солидарность
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Певица Валентина Легкоступова
В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врач заявил о стабилизации состояния Навального
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
Настасья Самбурская рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Надир Салифов (Лоту Гули)
В Анталье застрелили криминального авторитета Лоту Гули, сообщил источник
Кошелек с долларами
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников
"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния