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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Навальному
В Кремле желают Алексею Навальному скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:33
2020-08-20T15:48
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле желают <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве", - сказал он."Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал он журналистам.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.До этого сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576036513.html
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
Лицемеры... Если конечно не их рук дело...
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Просто воспитанные люди
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, общество

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Навальному

14:33 20.08.2020 (обновлено: 15:48 20.08.2020)
53076
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле желают Алексею Навальному скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве", - сказал он.
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Вчера, 14:16
Врач заявил о стабилизации состояния Навального
"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал он журналистам.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
До этого сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Вчера, 10:06
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
4267361444
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
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