Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576036513.html
Врач заявил о стабилизации состояния Навального
Состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:16
2020-08-20T15:14
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032487_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_9e0e4a2f5368dd19670f9056755abbe7.jpg
<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Он подчеркнул, что с самого начала медпомощь была оказана правильно, пациента осмотрели все специалисты, в том числе хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи, ему сделали УЗИ, несколько электрокардиограмм, а также провели анализ мочи и крови.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У больницы и внутри здания дежурят полицейские. Госпитализация Алексея НавальногоСегодня утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента врачи оценивали как стабильно тяжелое.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт сообщил о готовности предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". <em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
https://ria.ru/20200820/1576039276.html
https://ria.ru/20200820/1576030796.html
Ну и слава богу. Давай Алексей выздоравливай, а то твои навальнята тут чёта барагозить собрались. Слетай в Куршавель, сил наберись. Натрынди там что-нибудь про уточек..... Ивсё путём..... Собаки лают, караван идёт.
202
Так это пока самая лучшая новость на сегодня
143
1
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032487_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6b2897f17c643e3678beef89046ebdf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество

Врач заявил о стабилизации состояния Навального

14:16 20.08.2020 (обновлено: 15:14 20.08.2020)
50729
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольница в Омске, где находится Алексей Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
ОМСК, 20 авг — РИА Новости. Состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

"Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак. Повторюсь, на эту минуту времени", — рассказал медик.

Он подчеркнул, что с самого начала медпомощь была оказана правильно, пациента осмотрели все специалисты, в том числе хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи, ему сделали УЗИ, несколько электрокардиограмм, а также провели анализ мочи и крови.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
У больницы и внутри здания дежурят полицейские.
Алексей Навальный
Вчера, 14:39
Летевшая с Навальным женщина рассказала подробности ЧП

Госпитализация Алексея Навального

Сегодня утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента врачи оценивали как стабильно тяжелое.
По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
Вчера, 14:46
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании S7, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.
Аэропорт сообщил о готовности предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.
При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Вчера, 12:38
Врач исключил, что к состоянию Навального могла привести травма
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
11286202619184
Обсудить 1
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскОбщество
Популярные комментарии
Ну и слава богу. Давай Алексей выздоравливай, а то твои навальнята тут чёта барагозить собрались. Слетай в Куршавель, сил наберись. Натрынди там что-нибудь про уточек..... Ивсё путём..... Собаки лают, караван идёт.
20 августа, 14:23
Чипалина Лукин
946201342
Так это пока самая лучшая новость на сегодня
20 августа, 14:24
Чипалина Лукин
451800377
Рекомендуем
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2
"Дом-2" обокрали на 30 миллионов рублей
Участники акции протеста в Минске
В чем главное отличие минского майдана от киевского
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния