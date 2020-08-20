https://ria.ru/20200820/1576036513.html

Врач заявил о стабилизации состояния Навального

Состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:16

2020-08-20T14:16

2020-08-20T15:14

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

общество

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<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Он подчеркнул, что с самого начала медпомощь была оказана правильно, пациента осмотрели все специалисты, в том числе хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи, ему сделали УЗИ, несколько электрокардиограмм, а также провели анализ мочи и крови.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У больницы и внутри здания дежурят полицейские. Госпитализация Алексея НавальногоСегодня утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента врачи оценивали как стабильно тяжелое.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт сообщил о готовности предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". <em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

https://ria.ru/20200820/1576039276.html

https://ria.ru/20200820/1576030796.html

Чипалина Лукин Ну и слава богу. Давай Алексей выздоравливай, а то твои навальнята тут чёта барагозить собрались. Слетай в Куршавель, сил наберись. Натрынди там что-нибудь про уточек..... Ивсё путём..... Собаки лают, караван идёт. 202

Чипалина Лукин Так это пока самая лучшая новость на сегодня 143

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество