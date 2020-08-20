https://ria.ru/20200820/1576036513.html
Врач заявил о стабилизации состояния Навального
Состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:16
2020-08-20T14:16
2020-08-20T15:14
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
общество
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<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Он подчеркнул, что с самого начала медпомощь была оказана правильно, пациента осмотрели все специалисты, в том числе хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи, ему сделали УЗИ, несколько электрокардиограмм, а также провели анализ мочи и крови.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У больницы и внутри здания дежурят полицейские. Госпитализация Алексея НавальногоСегодня утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента врачи оценивали как стабильно тяжелое.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт сообщил о готовности предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". <em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
https://ria.ru/20200820/1576039276.html
https://ria.ru/20200820/1576030796.html
Чипалина Лукин
Ну и слава богу. Давай Алексей выздоравливай, а то твои навальнята тут чёта барагозить собрались. Слетай в Куршавель, сил наберись. Натрынди там что-нибудь про уточек..... Ивсё путём..... Собаки лают, караван идёт.
202
Чипалина Лукин
Так это пока самая лучшая новость на сегодня
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1
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество
ОМСК, 20 авг — РИА Новости.
Состояние Алексея Навального
удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
"Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак. Повторюсь, на эту минуту времени", — рассказал медик.
Он подчеркнул, что с самого начала медпомощь была оказана правильно, пациента осмотрели все специалисты, в том числе хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи, ему сделали УЗИ, несколько электрокардиограмм, а также провели анализ мочи и крови.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
У больницы и внутри здания дежурят полицейские.
Госпитализация Алексея Навального
Сегодня утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска
в Москву, экстренно приземлился в Омске
. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента врачи оценивали как стабильно тяжелое.
По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.
Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании S7
, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.
Аэропорт сообщил о готовности предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.
При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.