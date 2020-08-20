https://ria.ru/20200820/1576036222.html
Врачи не рассматривают вопрос транспортировки Навального из Омска
Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается, заявила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Омской области. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:14
2020-08-20T14:14
2020-08-20T14:52
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вопрос транспортировки <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из Омска пока не рассматривается, заявила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Омской области."Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается", - сказала она.В минздраве Омской области ещё раз подчеркнули, что для консультации могут быть привлечены ведущие специалисты страны, но пока в этом нет необходимости.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576035361.html
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
томск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия
ОМСК, 20 авг - РИА Новости.
Вопрос транспортировки Алексея Навального
из Омска пока не рассматривается, заявила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Омской области.
"Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается", - сказала она.
В минздраве Омской области ещё раз подчеркнули, что для консультации могут быть привлечены ведущие специалисты страны, но пока в этом нет необходимости.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска
. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.