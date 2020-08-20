Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576036222.html
Врачи не рассматривают вопрос транспортировки Навального из Омска
Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается, заявила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Омской области. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:14
2020-08-20T14:52
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032487_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_9e0e4a2f5368dd19670f9056755abbe7.jpg
<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вопрос транспортировки <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из Омска пока не рассматривается, заявила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Омской области."Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается", - сказала она.В минздраве Омской области ещё раз подчеркнули, что для консультации могут быть привлечены ведущие специалисты страны, но пока в этом нет необходимости.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576035361.html
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032487_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6b2897f17c643e3678beef89046ebdf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия

Врачи не рассматривают вопрос транспортировки Навального из Омска

14:14 20.08.2020 (обновлено: 14:52 20.08.2020)
729
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольница в Омске, где находится Алексей Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается, заявила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Омской области.
"Вопрос транспортировки Алексея Навального из Омска пока не рассматривается", - сказала она.
Алексей Навальный на проспекте Академика Сахарова, где проходит митинг против сноса пятиэтажек в Москве
Вчера, 14:04
Полиция в Омске дежурит внутри и возле больницы, где лежит Навальный
В минздраве Омской области ещё раз подчеркнули, что для консультации могут быть привлечены ведущие специалисты страны, но пока в этом нет необходимости.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Алексей Навальный
Вчера, 11:44
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
563002
Обсудить 0
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйТомскПроисшествия
Рекомендуем
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине
Алексей Навальный на проспекте Академика Сахарова, где проходит митинг против сноса пятиэтажек в Москве
Полиция в Омске дежурит внутри и возле больницы, где лежит Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врач заявил о стабилизации состояния Навального
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Крупные белорусские заводы создают стачкомы, заявил профсоюзный лидер
Круизные лайнеры в порту города Кальяри, Сардиния
В Италии семью выгнали с круизного лайнера за самостоятельную экскурсию
МКС
Японский космический грузовик завершил миссию по доставке грузов на МКС
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Покупатели в супермаркете
Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС Белоруссии прокомментировали возбуждение уголовного дела
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
Проверка цифровых пропусков
Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков
Предприятие Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своего активиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния