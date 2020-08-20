https://ria.ru/20200820/1576036142.html

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции может обсудить отношение к участию действующего президента Александра Лукашенко в возможных перевыборах, заявил РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:12

2020-08-20T14:12

2020-08-20T21:55

павел латушко

светлана тихановская

минск

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) белорусской оппозиции может обсудить отношение к участию действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в возможных перевыборах, заявил РИА Новости член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>."Правильно было бы исходить из того, что те лица, которые довели ситуацию до абсурда, вряд ли имеют моральное право участвовать в перевыборах", - сказал он.По словам Латушко, общая позиция координационного совета оппозиции по возможности участия Лукашенко в перевыборах не согласована, потому что сейчас это не является своевременным. "Новые выборы - это тема номер один, и мнение большинства членов белорусского общества: уход в отставку действующей власти", - заявил он.Консенсусное отношение координационного совета к участию тех или иных кандидатов "может быть предметом переговоров", отметил представитель КС. "Ограничения могут следовать только исходя из действующего законодательства", - добавил Латушко.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200820/1575998864.html

Алексей Скоро этот совет будет перестукиваться через стены в камерах. Там и выберут себе старшего )) 48

Егор Панкратов Смех да и только)))) 37

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире