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Туризм
https://ria.ru/20200820/1576035937.html
В Италии семью выгнали с круизного лайнера за самостоятельную экскурсию
Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:17
2020-08-20T14:17
туризм
коронавирус covid-19
туризм
круизы
туристы
средиземное море
новости - туризм
генуя
италия
неаполь
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности, <a href="https://www.travelpulse.com/news/cruise/family-kicked-off-cruise-ship-for-breaking-new-health-protocols.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Маршрут судна: Генуя – Валетта с остановкой в нескольких итальянских портах. В Неаполе гости решили отправиться самостоятельно исследовать город, отделившись от группы. В результате их не пустили обратно на корабль.Среди множества мер предосторожностей из-за COVID-19, которые ввела компания, есть пункт, запрещающий путешественникам высаживаться в портах, если они не участвуют в организованной береговой экскурсии с гидом.Он пояснил, что отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из "социального пузыря", созданного для них и всех остальных отдыхающих на лайнере.Политика круизной компании направлена на ограничение взаимодействия гостей с местными жителями во время посещения портовых городов. Как только пассажир выходит из защитного "пузыря", невозможно выяснить, вступал ли он в контакт с кем-то, зараженным коронавирусом.Принцип также работает в обратном направлении, защищая местных от пассажиров, которые могут быть переносчиками COVID-19 (всех путешественников проверяют перед посадкой).
https://ria.ru/20200625/1573303106.html
средиземное море
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италия
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коронавирус covid-19, туризм, круизы, туристы, средиземное море, новости - туризм, генуя, италия, неаполь

В Италии семью выгнали с круизного лайнера за самостоятельную экскурсию

14:17 20.08.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКруизные лайнеры в порту города Кальяри, Сардиния
Круизные лайнеры в порту города Кальяри, Сардиния
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности, сообщает Travel Pulse.
Маршрут судна: Генуя – Валетта с остановкой в нескольких итальянских портах. В Неаполе гости решили отправиться самостоятельно исследовать город, отделившись от группы. В результате их не пустили обратно на корабль.
Среди множества мер предосторожностей из-за COVID-19, которые ввела компания, есть пункт, запрещающий путешественникам высаживаться в портах, если они не участвуют в организованной береговой экскурсии с гидом.

"В соответствии с нашим протоколом обеспечения здоровья и благополучия наших гостей, экипажа и жителей тех мест, которые мы посещаем, мы должны были отказать в повторной посадке семье, которая вчера прервала свою береговую экскурсию", — сказал представитель фирмы.

Он пояснил, что отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из "социального пузыря", созданного для них и всех остальных отдыхающих на лайнере.
Политика круизной компании направлена на ограничение взаимодействия гостей с местными жителями во время посещения портовых городов. Как только пассажир выходит из защитного "пузыря", невозможно выяснить, вступал ли он в контакт с кем-то, зараженным коронавирусом.
Принцип также работает в обратном направлении, защищая местных от пассажиров, которые могут быть переносчиками COVID-19 (всех путешественников проверяют перед посадкой).
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмкруизытуристыСредиземное мореНовости - ТуризмГенуяИталияНеаполь
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