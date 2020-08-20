https://ria.ru/20200820/1576035937.html

В Италии семью выгнали с круизного лайнера за самостоятельную экскурсию

Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:17

2020-08-20T14:17

2020-08-20T14:17

туризм

коронавирус covid-19

туризм

круизы

туристы

средиземное море

новости - туризм

генуя

италия

неаполь

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности, <a href="https://www.travelpulse.com/news/cruise/family-kicked-off-cruise-ship-for-breaking-new-health-protocols.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Маршрут судна: Генуя – Валетта с остановкой в нескольких итальянских портах. В Неаполе гости решили отправиться самостоятельно исследовать город, отделившись от группы. В результате их не пустили обратно на корабль.Среди множества мер предосторожностей из-за COVID-19, которые ввела компания, есть пункт, запрещающий путешественникам высаживаться в портах, если они не участвуют в организованной береговой экскурсии с гидом.Он пояснил, что отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из "социального пузыря", созданного для них и всех остальных отдыхающих на лайнере.Политика круизной компании направлена на ограничение взаимодействия гостей с местными жителями во время посещения портовых городов. Как только пассажир выходит из защитного "пузыря", невозможно выяснить, вступал ли он в контакт с кем-то, зараженным коронавирусом.Принцип также работает в обратном направлении, защищая местных от пассажиров, которые могут быть переносчиками COVID-19 (всех путешественников проверяют перед посадкой).

https://ria.ru/20200625/1573303106.html

средиземное море

генуя

италия

неаполь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, круизы, туристы, средиземное море, новости - туризм, генуя, италия, неаполь