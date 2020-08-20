https://ria.ru/20200820/1576035937.html
В Италии семью выгнали с круизного лайнера за самостоятельную экскурсию
Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:17
2020-08-20T14:17
2020-08-20T14:17
туризм
коронавирус covid-19
туризм
круизы
туристы
средиземное море
новости - туризм
генуя
италия
неаполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573301987_0:223:2848:1825_1400x0_80_0_0_56d9542f6c94f640c7e5d914b5058406.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности, <a href="https://www.travelpulse.com/news/cruise/family-kicked-off-cruise-ship-for-breaking-new-health-protocols.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Маршрут судна: Генуя – Валетта с остановкой в нескольких итальянских портах. В Неаполе гости решили отправиться самостоятельно исследовать город, отделившись от группы. В результате их не пустили обратно на корабль.Среди множества мер предосторожностей из-за COVID-19, которые ввела компания, есть пункт, запрещающий путешественникам высаживаться в портах, если они не участвуют в организованной береговой экскурсии с гидом.Он пояснил, что отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из "социального пузыря", созданного для них и всех остальных отдыхающих на лайнере.Политика круизной компании направлена на ограничение взаимодействия гостей с местными жителями во время посещения портовых городов. Как только пассажир выходит из защитного "пузыря", невозможно выяснить, вступал ли он в контакт с кем-то, зараженным коронавирусом.Принцип также работает в обратном направлении, защищая местных от пассажиров, которые могут быть переносчиками COVID-19 (всех путешественников проверяют перед посадкой).
https://ria.ru/20200625/1573303106.html
средиземное море
генуя
италия
неаполь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573301987_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_16e96e9373150af7ba112f0938d2f264.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, круизы, туристы, средиземное море, новости - туризм, генуя, италия, неаполь
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествия по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения протоколов по безопасности, сообщает
Travel Pulse.
Маршрут судна: Генуя – Валетта с остановкой в нескольких итальянских портах. В Неаполе гости решили отправиться самостоятельно исследовать город, отделившись от группы. В результате их не пустили обратно на корабль.
Среди множества мер предосторожностей из-за COVID-19, которые ввела компания, есть пункт, запрещающий путешественникам высаживаться в портах, если они не участвуют в организованной береговой экскурсии с гидом.
"В соответствии с нашим протоколом обеспечения здоровья и благополучия наших гостей, экипажа и жителей тех мест, которые мы посещаем, мы должны были отказать в повторной посадке семье, которая вчера прервала свою береговую экскурсию", — сказал представитель фирмы.
Он пояснил, что отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из "социального пузыря", созданного для них и всех остальных отдыхающих на лайнере.
Политика круизной компании направлена на ограничение взаимодействия гостей с местными жителями во время посещения портовых городов. Как только пассажир выходит из защитного "пузыря", невозможно выяснить, вступал ли он в контакт с кем-то, зараженным коронавирусом.
Принцип также работает в обратном направлении, защищая местных от пассажиров, которые могут быть переносчиками COVID-19 (всех путешественников проверяют перед посадкой).