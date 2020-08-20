https://ria.ru/20200820/1576035888.html

Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:09

2020-08-20T14:09

2020-08-20T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минкомсвязь</a> РФ удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.На фоне пандемии коронавируса в ряде регионов РФ был введен режим самоизоляции и цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для выхода из дома. В настоящий момент цифровые пропуска отменены во всех регионах РФ."Страница была доступна на портале госуслуг, так как велась приемка результатов государственного контракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией. Для сдачи результатов работ необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала", - сообщили в пресс-службе.В министерстве также напомнили, что все данные, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/1576023380.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество