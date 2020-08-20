https://ria.ru/20200820/1576035361.html

Полиция в Омске дежурит внутри и возле больницы, где лежит Навальный

Сотрудники полиции находятся у здания больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, в реанимационное отдаление которой госпитализирован Алексей Навальный, и... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:04

2020-08-20T14:04

2020-08-20T14:57

госпитализация алексея навального в омске

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москва

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции находятся у здания больницы скорой медицинской помощи №1 в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a>, в реанимационное отдаление которой госпитализирован <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, и внутри медучреждения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона; комментарием силовых ведомств агентство на данный момент не располагает."Да, сотрудники полиции находятся у больницы и внутри", - сообщил собеседник агентства.В УМВД по Омской области от официальных комментариев по этому поводу отказались. В управлении ФСБ по региону также отказались комментировать ситуацию. В СУСК по Омской области переадресовали в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, ответа от которого пока не поступило.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj" target="_blank">ФБК </a>Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html

https://ria.ru/20200820/1576031155.html

Арсен Енгибаров Плохо чекисты стали работать - никого толком отравить не могут. То Скрипаль выжил, теперь и этот выживет. 10

Василий Прекрасноволосый Тут не их рук дело, власти не выгодно если Навальный умрёт. В него власть вбухала много денег и средств чтобы он был внутренним врагом, замены ему не сделано. А враг обязательно должен быть чтобы было кого винить во всех бедах. Поэтому и этого будут лечить всем миром, и охрану дадут. А если умрёт то ещё и санкционные списки пополнятся, найдут кого и за что. А милиларды терять в швейцарии и лондоне никто не хочет. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия