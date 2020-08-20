https://ria.ru/20200820/1576034728.html

Минпросвещения будет следить за здоровьем школьников

В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:53

2020-08-20T13:53

2020-08-20T14:01

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образование - общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Мы договорились с министерством здравоохранения, что в начале учебного года будет постоянный мониторинг здоровья школьников", - сказал он на всероссийском совещании детских омбудсменов.

https://ria.ru/20200820/1576032525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов, образование - общество