https://ria.ru/20200820/1576034728.html
Минпросвещения будет следить за здоровьем школьников
В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:53
2020-08-20T13:53
2020-08-20T14:01
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Мы договорились с министерством здравоохранения, что в начале учебного года будет постоянный мониторинг здоровья школьников", - сказал он на всероссийском совещании детских омбудсменов.
https://ria.ru/20200820/1576032525.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов, образование - общество