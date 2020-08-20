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Минпросвещения будет следить за здоровьем школьников
В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:53
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сергей кравцов
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Мы договорились с министерством здравоохранения, что в начале учебного года будет постоянный мониторинг здоровья школьников", - сказал он на всероссийском совещании детских омбудсменов.
https://ria.ru/20200820/1576032525.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов, образование - общество

Минпросвещения будет следить за здоровьем школьников

13:53 20.08.2020 (обновлено: 14:01 20.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по литературе
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по литературе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы договорились с министерством здравоохранения, что в начале учебного года будет постоянный мониторинг здоровья школьников", - сказал он на всероссийском совещании детских омбудсменов.
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